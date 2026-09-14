Fudbaleri Zemuna odigrali su večeras kao domaćini u Ubu nerešeno protiv Radnika iz Surdulice 1:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.
Fudbal
ZEMUN JOŠ UVEK NE ZNA ZA POBEDU: Radnik došao do boda na Ubu!
Slušaj vest
Prednost Zemunu doneo je defanzivac Radnika Uroš Lazić autogolom u 29. minutu, a izjednačenje timu iz Surdulice Martin Novaković pogotkom u 67. minutu.
FK Zemun - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Zemun, koji je večerašnjim remijem prekinuo svoj niz od sedam uzastopnih poraza u Super ligi Srbije, zauzima poslednje, 14. mesto na tabeli sa dva boda, dok je Radnik peti sa 13 bodova.
Zemun će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Novog Pazara, dok će Radnik u Surdulici dočekati Partizan.
Reaguj
Komentariši