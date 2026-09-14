Slušaj vest

Karim Benzema je trenutno bez kluba, a prema pisanju nemačkog „Bilda“, francuski napadač mogao bi karijeru da nastavi u Bajer Leverkuzenu.

Navodno, Benzema je već razgovarao sa nekadašnjim saigračem Lukom Vaskezom, kao i Musom Dijabijem, sa kojim je igrao u Al Itihadu, kako bi se raspitao o situaciji u klubu.

Karim Benzema nekada Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je Benzema nedavno zapratio Bajer na Instagramu.

Ipak, kada je „Bild“ kontaktirao sportskog direktora Leverkuzena Simona Rolfesa, dobio je prilično hladan odgovor, pa za sada nema potvrde da će iskusni Francuz zaista obući dres nemačkog kluba.

Ne propustiteFudbalRASKINUO SA AL HILALOM, A ONDA ŠOK: Benzema ne može da se vrati u Evropu!
profimedia0799805970.jpg
FudbalPROPAO POSAO! Benzema želeo da se vrati u Lion, ali je sve stopirano!
profimedia0763044783.jpg
FudbalPUČE TIKVA! Karim Benzema raskinuo ugovor!
Benzema2.jpg
FudbalNE PRIJA MU ŽIVOT U SAUDIJSKOJ ARABIJI, ŽELI DA PROMENI SREDINU, ALI NE PITA SE ON! Legendarni as u ogromnom problemu, sada je država na potezu!
profimedia0799805970.jpg

BONUS VIDEO:

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir