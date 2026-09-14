Fudbaleri Intera ostvarili su pobedu protiv Udinezea rezultatom 5:3, uz preokret i sjajnu igru. Saznajte više o ključnim momentima utakmice.
4. kolo
GOLEADA! Pala osmica, Inter razbio Udineze! (VIDEO)
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Golove za Inter postigi su Augusto, Barela, Tiram, Esposito i Boni, dok su strelci za Udineze bili Abankva, Ekelenkamp i Gej.
Inter je tako posle velikog preokreta stigao do tri boda u utakmici koja je ponudila čak osam golova.
Ekipa iz Milana je i dalje u vrhu tabele i ima perfektan skor 4/4.
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