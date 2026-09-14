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Fudbaleri Intera su savladali Udineze sa 5:3 posle preokreta, u okviru 4. kola Serije A.

Golove za Inter postigi su Augusto, Barela, Tiram, Esposito i Boni, dok su strelci za Udineze bili Abankva, Ekelenkamp i Gej.

Inter je tako posle velikog preokreta stigao do tri boda u utakmici koja je ponudila čak osam golova.

Ekipa iz Milana je i dalje u vrhu tabele i ima perfektan skor 4/4.

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