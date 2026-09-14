Slušaj vest

Fudbaleri Intera su savladali Udineze sa 5:3 posle preokreta, u okviru 4. kola Serije A.

Golove za Inter postigi su Augusto, Barela, Tiram, Esposito i Boni, dok su strelci za Udineze bili Abankva, Ekelenkamp i Gej.

Inter je tako posle velikog preokreta stigao do tri boda u utakmici koja je ponudila čak osam golova.

Ekipa iz Milana je i dalje u vrhu tabele i ima perfektan skor 4/4.

Ne propustiteKošarkaHUMANITARNA AUKCIJA - UNIKATNI DRESOVI KK CRVENA ZVEZDA SA LOGOM FONDACIJE DELIJE: "Za naše svetinje na Kosovu i Metohiji"!
Screenshot 2026-09-14 221710.png
KošarkaNOVA BOMBA U NBA LIGI! Kavaj Lenard ide kod Darka Rajakovića - sada je defintivno gotovo, poznati su svi detalji trejda!
Kavaj Lenard
FudbalZEMUN JOŠ UVEK NE ZNA ZA POBEDU: Radnik došao do boda na Ubu!
zemun-partizan-743963.JPG
Ostali sportoviSKANDAL! ISPLIVALA VELIKA BRUKA HOLANĐANA NA MEČU PROTIV SRBIJE! Protivnik opsovao našeg kapitena na terenu - "Želim da ovo čuju svi..."
Odbojkaši Srbije

BONUS VIDEO:

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir