DEBAKL NJUKASLA! Lids razbio "svrake"! (VIDEO)
Domaćin je poveo u 32. minutu nakon nesrećnog autogola Luisa Majlija, koji je skrenuo loptu u sopstvenu mrežu.
Samo dva minuta kasnije Lids je duplirao prednost - Džejden Bogl je lukavo reagovao i glavom poslao loptu u mrežu.
Njukasl je pokušavao da se vrati u meč, ali je Lids do kraja prvog dela potpuno preuzeo kontrolu.
Dominik Kalvert-Luin je u 38. minutu imao priliku nakon odbitka, ali je golman gostiju intervenisao, ali se isti igrač ipak upisao u strelce u nadoknadi prvog poluvremena.
Kalvert-Luin je dobio loptu u kaznenom prostoru i mirno pogodio za velikih 3:0.
Nastavak je doneo još jedan pogodak domaćina, u 59. minutu Noa Okafor je spektakularnim udarcem iz prve pogodio od stative i povisio na 4:0.
Njukasl je imao nekoliko prilika da ublaži zaostatak, a Džo Vilok je u 72. minutu pogodio prečku. Ipak, gosti nisu uspeli da ozbiljnije ugroze prednost Lidsa.
Počasni pogodak Njukasl je postigao u 90. minutu. Bazumana Ture se najbolje snašao u kaznenom prostoru i uspeo da proturi loptu u mrežu za konačnih 4:1.
Lids je tako stigao do ubedljive pobede, dok Njukasl sa "Eland Rouda" odlazi sa četiri lopte u svojoj mreži.
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