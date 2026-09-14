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Fudbaleri Lidsa su savladali Njukasl sa 4:1, u okviru četvrtog kola Premijer lige.

Domaćin je poveo u 32. minutu nakon nesrećnog autogola Luisa Majlija, koji je skrenuo loptu u sopstvenu mrežu.

Samo dva minuta kasnije Lids je duplirao prednost - Džejden Bogl je lukavo reagovao i glavom poslao loptu u mrežu.

Njukasl je pokušavao da se vrati u meč, ali je Lids do kraja prvog dela potpuno preuzeo kontrolu.

Dominik Kalvert-Luin je u 38. minutu imao priliku nakon odbitka, ali je golman gostiju intervenisao, ali se isti igrač ipak upisao u strelce u nadoknadi prvog poluvremena.

Kalvert-Luin je dobio loptu u kaznenom prostoru i mirno pogodio za velikih 3:0.

Nastavak je doneo još jedan pogodak domaćina, u 59. minutu Noa Okafor je spektakularnim udarcem iz prve pogodio od stative i povisio na 4:0.

Njukasl je imao nekoliko prilika da ublaži zaostatak, a Džo Vilok je u 72. minutu pogodio prečku. Ipak, gosti nisu uspeli da ozbiljnije ugroze prednost Lidsa.

Počasni pogodak Njukasl je postigao u 90. minutu. Bazumana Ture se najbolje snašao u kaznenom prostoru i uspeo da proturi loptu u mrežu za konačnih 4:1.

Lids je tako stigao do ubedljive pobede, dok Njukasl sa "Eland Rouda" odlazi sa četiri lopte u svojoj mreži.

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