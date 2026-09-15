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Fudbalski savez Srbije krenuo je po jednog od najtalentovanijih mladih igrača austrijskog fudbala, ali je odgovor iz Beča stigao ekspresno!

Putevima Marka Arnautovića i Aleksandra Dragovića mogao bi da nastavi i Vasilije Marković. Veliki talenat Austrije iz Beča našao se na spisku selektora Ralfa Rangnika za predstojeće utakmice Lige nacija, čime je Austrija napravila veliki korak u borbi za mladog fudbalera koji je bio zanimljiv i Fudbalskom savezu Srbije.

Marković je rođen u Beču, ali ima srpsko poreklo, zbog čega je postojala mogućnost da u budućnosti obuče dres "orlova". FSS je pokazao interesovanje za mladog vezistu, a Austrijanci nisu želeli ništa da prepuste slučaju.

Rangnik je povukao potez

Osamnaestogodišnjak je dobio prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Austrije za predstojeće utakmice Lige nacija. Austrija će 24. septembra igrati protiv Izraela, zatim 27. septembra protiv tzv. Kosova, 1. oktobra gostovati Irskoj, a 4. oktobra ponovo igrati protiv tzv. Kosova.

Time je Marković stigao na korak od velikog sna – debija za A selekciju.

Od dečaka iz Beča do A reprezentacije

Marković je dete Austrije iz Beča. U klub je stigao još kao devetogodišnjak, prošao kompletnu akademiju i ove godine napravio veliki iskorak u seniorskom fudbalu. Pre samo nekoliko dana klub je sa talentovanim asom produžio ugovor do 2029. godine.

A razlog je jasan.

Mladi vezista se etablirao kao standardan prvotimac i već sa 18 godina dobio priliku da igra na velikoj sceni. Austrijski mediji posebno ističu njegovu dinamiku, atletiku i igru u duelima, a upravo je njegov ubrzani razvoj u prvom timu bio jedan od razloga zbog kojih je stigao poziv Rangnika.

U proleće ove godine Marković je čak ispisao istoriju na čuvenom bečkom derbiju. Sa 17 godina i 335 dana bio je jedan od najmlađih startera u istoriji duela Austrije i Rapida. Već u svom prvom startu za seniorski tim, protiv Hartberga, upisao je asistenciju petom.

1/7 Vidi galeriju Austrijski fudbaler srpskog porekla - Vasilije Marković Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, GUENTER ARTINGER / AFP / Profimedia

Srbija se pojavila, Austrija odmah reagovala

Kada se pojavila informacija da FSS želi da privoli Markovića da obuče dres Srbije, u Austriji su vrlo brzo postali svesni da bi mogli da ostanu bez jednog od svojih najvećih talenata.

Još pre Rangnikovog poziva, sportski direktor Austrije iz Beča Tomas Zorn otvoreno je govorio o reprezentativnoj budućnosti mladog fudbalera.

"Oba puta su moguća. Odluka je uvek na igraču“, poručio je Zorn, ali je potom dodao da, po njegovom utisku, Marković ipak više naginje Austriji nego Srbiji.

Sada je stigao i konkretan potez austrijske strane.

Ralf Rangnik je Markovića pozvao među seniore!

"Ovo je veliki signal za klub"

Oduševljenje zbog poziva ne kriju ni u Austriji iz Beča.

Sportski direktor Tomas Zorn istakao je da je Markovićeva nominacija velika stvar ne samo za fudbalera već i za čitav klub.

"Oduševljen sam što je Vaso dobio poziv za reprezentaciju Austrije. U isto vreme, to je jak signal za ceo naš klub, jer ćemo posle mnogo godina imati igrača u državnom timu", poručio je Zorn.

U Austriji posebno naglašavaju da je Marković proizvod njihovog sistema. U klub je stigao kao dete, prošao akademiju i sada stigao do A reprezentacije.

Vicešampion sveta sa Austrijom

Marković je već imao značajnu reprezentativnu karijeru u mlađim kategorijama Austrije.

Krajem 2025. godine bio je deo selekcije Austrije koja je stigla do finala U17 Svetskog prvenstva u Kataru i osvojila srebrnu medalju.

Sada je stigao poziv za seniorski tim.

I to samo nekoliko dana nakon što je stavio potpis na novi ugovor sa Austrijom iz Beča.

Austrijanci su, čini se, povukli sve poteze kako bi svog bisera zadržali pod svojom zastavom, a sve se dogodilo ekspresno.

Čim je iz Beograda stigao signal da Srbija želi Markovića, Austrijanci su reagovali i povukli svoj najjači potez – Ralf Rangnik poslao je poziv mladom vezisti za A reprezentaciju.

FSS je tako izgubio bitku za jednog od najzanimljivijih mladih fudbalera iz dijaspore.

Marković je izabrao Austriju, a Beč je ekspresno odgovorio na interesovanje iz Srbije.