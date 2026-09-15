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Odnosi između Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea našli su se u centru pažnje francuske javnosti!

Sve je počelo izjavama zvezde Real Madrida o trci za Zlatnu loptu, a njegov bivši saigrač iz Pari Sen Žermena nije ostao dužan. U sve se umešao i ugledni Žerom Roten, koji tvrdi da su Mbapeove reči izazvale ogroman bes u Dembeleovom okruženju.

Francuska reprezentacija još nije ni počela novu eru sa Zinedinom Zidanom, a novi selektor već ima o čemu da razmišlja.

Umesto da se priča samo o dolasku legendarnog "Zizua" na klupu „trikolora“, u prvi plan izbila je nova polemika između dve najveće francuske zvezde i glavnih kandidata za Zlatnu loptu – Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea.

A sve je počelo jednom rečenicom.

Mbape sebe nazvao "izabranim"

U velikom intervjuu za "Frans fudbal", Mbape je govorio o svom putu, karijeri i borbi za prestižnu individualnu nagradu.

Kada je upitan o Dembeleovom razvoju, kapiten Francuske napravio je poređenje koje je odmah izazvalo pažnju.

"On je uvek bio viđen kao talentovan igrač. Ja sam uvek bio viđen kao izabrani."

Mbape je dodao da je veoma rano stigao do vrha, dok je Dembele imao drugačiji put, između ostalog zbog problema sa povredama, ali da je uspeo da nadoknadi izgubljeno.

Naizgled, nekoliko rečenica o karijeri.

U Francuskoj, međutim, mnogi su ih protumačili kao direktno poređenje sa čovekom koji mu je nasledio mesto najveće zvezde u Parizu.

Jer dok je Mbape napustio PSŽ i otišao u Real Madrid, Dembele je upravo posle njegovog odlaska eksplodirao.

Dembele nije ćutao

Usman Dembele nije morao dugo da čeka da odgovori.

Posle pobede PSŽ-a nad Brestom, osvajač Zlatne lopte za 2025. godinu govorio je o svojoj karijeri i borbi za novo priznanje.

Njegova poruka bila je mirna, ali je u kontekstu Mbapeove izjave zvučala veoma jasno.

"Čitave karijere nisam rekao ni reč, samo sam radio, i to mnogo. Nikada nisam bio "izabrani", ali sam naporno trenirao. Prošle godine sam nagrađen za fantastičnu sezonu sa PSŽ-om."

Dembele se nije direktno obračunao sa Mbapeom.

Nije ga ni imenovao.

Ali poruka je bila dovoljno jasna da francuski mediji odmah počnu da govore o ratu rečima dvojice kandidata za Zlatnu loptu.

1/6 Vidi galeriju Dodela Zlatne lopte u Parizu 2025. Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Roten otkrio šta se dešava iza kulisa

Tu se priča nije završila.

Bivši francuski reprezentativac i danas poznati fudbalski analitičar Žerom Roten izneo je još ozbiljnije tvrdnje u svojoj emisiji.

Prema njegovim informacijama, Dembele i ljudi iz njegovog okruženja veoma loše su primili Mbapeove izjave.

"Besni su. Smatraju to svojevrsnom izdajom. Mbape je okrenuo protiv sebe mnoge igrače u francuskoj reprezentaciji, koji jednostavno ne razumeju njegove izjave. Trenutno u taboru "petlova" realno postoje dva odvojena tima", rekao je Roten.

Upravo je ova izjava izazvala novu buru.

Jer Mbape i Dembele nisu samo reprezentativni saigrači.

Njih dvojica su godinama bili bliski, a zajedno su igrali i u PSŽ-u.

Od prijatelja do rivala za Zlatnu loptu

Situacija je posebno zanimljiva zbog onoga što se dogodilo nakon Mbapeovog odlaska iz Pariza.

Dembele je preuzeo mnogo veću ulogu u ekipi, promenio poziciju i iz krilnog napadača praktično prerastao u centralnu figuru napada. Njegova eksplozija bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih je PSŽ stigao do istorijskih rezultata.

Za sezonu 2025. nagrađen je Zlatnom loptom.

Sada se njih dvojica ponovo nalaze u istoj trci.

Mbape veruje da ima argumente za povratak na tron. U intervjuu je otvoreno rekao da, gledajući konkurenciju, ne vidi igrača koji je prošle sezone bio bolji od njega.

Dembele, kao aktuelni osvajač, želi da zadrži trofej. I tako je borba za najprestižniju individualnu nagradu postala i borba dvojice francuskih superzvezda.

Zidan dobio glavobolju pred prvi meč

Sve ovo događa se u najnezgodnijem mogućem trenutku za Zinedina Zidana.

Legenda francuskog fudbala preuzela je reprezentaciju i nasledila Didijea Dešana na klupi "trikolora".

Zidan će uskoro okupiti svoje izabranike, a među njima će biti i dvojica fudbalera koji su sada u centru velike polemike.

Zanimljivo je da je Mbape još pre nekoliko dana veoma lepo govorio o Dembeleu. Kada je u jednoj anketi birao između velikih igrača, upravo je Dembelea izabrao ispred Benzeme, Rodrija, Modrića i drugih asova.

Zbog toga je sadašnji verbalni okršaj još zanimljiviji.

Od velikih prijatelja do rivala za Zlatnu loptu – Mbape i Dembele sada će morati da dele svlačionicu i pod Zinedinom Zidanom.

A ako je verovati Rotenovim informacijama, novi selektor bi mogao da ima mnogo više posla nego što je očekivao.

Francuska javnost sada sa nestrpljenjem čeka prvi susret dvojice najvećih zvezda "trikolora" pod novim selektorom, jer pitanje više nije samo ko će osvojiti Zlatnu loptu. Pitanje je i šta će se dogoditi kada Mbape i Dembele ponovo budu zajedno u istoj svlačionici.