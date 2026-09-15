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Iako se u protekloj nedelji vratio u prepoznatljivu formu posle sporijeg ulaska u sezonu, budućnost Harija Kejna u Bajernu iz Minhena i dalje je neizvesna jer dogovor oko novog ugovora još nije postignut.

Napadač je pre dva i po meseca ušao u poslednju godinu ugovora sa bavarskim gigantom. Iako Bajern i dalje ima glavnu reč o njegovom ostanku, svako dalja odlaganja mogla bi skupo da koštaju najtrofejniji nemački klub.

1/9 Vidi galeriju Hari Kejn Bajern Foto: RONALD WITTEK/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA

Zbog toga se ostrvski mediji danas bave pitanjem gde bi engleski reprezentativac mogao da nastavi karijeru ako pregovori sa Minhenom propadnu. Prema saznanjima portala "TEAMtalk", najveće šanse za njegov potpis ima španska La Liga.

Bez obzira na to što Kejn predstojećeg leta puni 34 godine, Real Madrid i Barselona pokazuju ozbiljno interesovanje.

Iako se Real ponosi jednim od najboljih napada na kontinentu, u timu nema klasičnu "devetku" Kejnovog ranga. Slična situacija je i u Barseloni, koja je u samom finišu prelaznog roka dovela Gabrijela Žezusa - kvalitetnog napadača, ali igrača koji već duže vreme nije u svojoj vrhunskoj formi.

Isti izvor navodi da je Kejn i dalje srećan u Bajernu i svestan da je za finalizaciju poslednjeg velikog ugovora u karijeri potrebno vreme i strpljenje. To je posebno izraženo jer pregovore vode dve strane sa ogromnim ulogom: Bajern kao izuzetno tvrd pregovarač i Kejn kao jedan od najboljih napadača današnjice.

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