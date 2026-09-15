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Inter je napravio spektakularan preokret protiv Udinezea i posle dva gola zaostatka slavio sa 5:3, ali je posle utakmice u centru pažnje bio - golman milanskog tima.

Španski čuvar mreže Pep Martinez ponovo je napravio nekoliko grešaka, baš kao i u meču protiv Real Madrida, pa se na konferenciji za medije ponovo otvorilo pitanje njegovih partija.

Jedno pitanje novinara očigledno je posebno iznerviralo trenera Intera Kristijana Kivua.

Rumunski stručnjak je, pre nego što je odgovorio, dva puta glavom udario u mikrofon, a onda svima stavio do znanja da nema nameru da dozvoli nove napade na svog golmana.

"Prošle godine je problem bio Zomer, a sada smo već počeli da pričamo o Pepu. Ja ću ga braniti do smrti!", poručio je Kivu.

Tu se nije zaustavio.

Trener Intera jasno je stavio do znanja da mu je dosta toga da se posle svake utakmice traži novi krivac između stativa.

"Molio bih vas da prestanete svake nedelje da pravite naslove zbog problema sa golmanom. Pokušavamo da napredujemo. Pepo je odličan golman i pokazaće to. Svi greše, pa i ja", rekao je Kivu.

A onda je usledila poruka koju je posebno želeo da mediji prenesu.

"Molim vas, napišite ovo: Martinez nikada neće biti problem."

1/4 Vidi galeriju Kristijan Kivu Foto: Spada / Zuma Press / Profimedia, Nicola Marfisi/AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nicola Marfisi / Agf / Zuma Press / Profimedia

Kivu je prethodno pohvalio karakter ekipe, koja je uspela da se vrati posle katastrofalnog početka. Udineze je već u 16. minutu imao ogromnih 2:0, ali je Inter do kraja meča potpuno preokrenuo situaciju.

Ipak, rezultat je pao u drugi plan kada je Kivu pokazao koliko snažno stoji iza svog golmana.