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Met Donahju, glavna sudija u VAR sobi na gradskom derbiju u kom je Mančester siti savladao Mančester junajted (1:0), kao i njegov pomoćnik Blejk Entrobas, neće biti delegirani za mečeve Premijer lige u narednom kolu. Ovu odluku doneli su Hauard Veb i rukovodstvo sudijske organizacije nakon zvanične potvrde da je u VAR sobi napravljena ključna greška.

Obojica arbitara, prema trenutnom planu, neće donositi odluke na terenima i u VAR sobi najmanje do završetka predstojeće reprezentativne pauze.

1/6 Vidi galeriju Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Sporni detalj koji je odlučio derbi

Sve se odigralo u drugom poluvremenu kada je Erling Haland postigao pogodak za 1:0. Gol je prvobitno poništen zbog linijskog ofsajda, ali je po pozivu iz VAR sobe odluka preinačena i pogodak je priznat, uz obrazloženje da se norveški napadač u trenutku upućivanja lopte nije nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

Međutim, naknadna analiza pokazala je ozbiljan propust: VAR sudije uopšte nisu uzele u obzir uticaj njegovog saigrača Enca Fernandeza.

Fernandez se nalazio u ofsajd poziciji i pokušao je da odigra loptu, što je po pravila igre moralo da utiče na krajnju procenu situacije. Sudijska organizacija je ubrzo po završetku meča javno priznala da je napravljena greška koja je direktno odredila konačan ishod velikog derbija.

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