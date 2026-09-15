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Iskusni španski reprezentativac Rodri ovog leta je realizovao jedan od najvećih transfera u evropskom fudbalu. Posle sedam godina provedenih u Mančester sitiju, španski vezista zvanično je postao novi član Barselone, sa kojom je 18. avgusta potpisao četvorogodišnji ugovor. Podsećanja radi, pre odlaska u Englesku 2019. godine, Rodri je nastupao za Atletiko Madrid.

U razgovoru za portal Mundo Deportivo, novopečeni fudbaler Katalonaca objasnio je da odluka o promeni sredine nije doneta preko noći, već da je bila posledica želje za novim izazovima nakon dugog perioda na "Etihadu".

- To je bio proces, a ne odluka doneta preko noći. Prvo, morate da shvatite da je vaše vreme tamo došlo do kraja i da možda želite novi izazov. Od tog trenutka, kada se pojavila prilika u Barseloni, shvatio sam da je to najbolja stvar za mene iz mnogo razloga. Moram da zahvalim Sitiju na svemu što su mi pružili. U Sitiju sam proveo sedam nezaboravnih godina, i lično i profesionalno. Kada se pojavila mogućnost da se pridružim Barseloni, shvatio sam da je to najbolji potez za mene iz više razloga - izjavio je Rodri.

1/9 Vidi galeriju Rodri, fudbaler Mančester sitija Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Bradley Ormesher / News Licensing / Profimedia

Ključna uloga Flika i Deka

Nakon sedam uspešnih godina u Mančesteru, španski fudbaler je istakao da su trener Barselone Hansi Flik i sportski direktor Deko odigrali presudnu ulogu u njegovom dolasku na "Kamp Nou".

- Uvek sam svoje odluke zasnivao na sportskim razlozima, na tome gde ću moći da pobeđujem, budem srećan i, pre svega, napredujem kao igrač. Zato sam izabrao Barselonu, kao i zbog generacije igrača koju imaju i onoga što Flik tamo gradi. Na kraju su me Deko i Flik, kao ljudi na vrhu organizacije, ubedili da dođem u Barselonu.

Odbio ponudu Real Madrida

Pored Barselone, u trci za njegov potpis bio je i Real Madrid. Ipak, španski reprezentativac je prelomio u korist katalonskog giganta, istakavši da mu je njihov sportski projekat ulivao više entuzijazma.

- Morao sam da razmotrim mnogo stvari i donesem tako važnu odluku između dva najbolja kluba na svetu. Na kraju sam odluku doneo na osnovu sportskih razloga - onoga što je u meni probudilo nešto više entuzijazma i procene gde mogu da osvajam trofeje i dodatno napredujem kao igrač. Uopšte to nije bila laka odluka, nije bilo lako reći ne Realu, pogotovo zato što su se prema meni ponašali izuzetno dobro. Na kraju su me Flik i Deko ubedili da pređem u Barselonu - naglasio je vezista.

Rodri je tokom pregovora imao i direktne razgovore sa šefom stručnog štaba "kraljevskog kluba", Žozeom Murinjom, koji je želeo da ga vidi u dresu kluba iz prestonice.

- On mi je rekao da želi da se priključim Realu, pričao je o tome šta mogu da donesem timu. Kada sam doneo odluku, pozvao sam ga i zahvalio na interesovanju i načinu na koji se ophodio prema meni. Mislim da je on sjajan trener - zaključio je novi fudbaler Barselone.

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