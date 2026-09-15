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Beograd će 2029. godine biti domaćin jednog od najvećih evropskih klupskih događaja.

UEFA je zvanično potvrdila da će se finale Lige Evrope igrati se na Nacionalnom stadionu, dok će završni meč Lige šampiona biti održan u Barseloni.

1/10 Vidi galeriju KAO SPEJS-ŠATL! Ovako će izgledati nacionalni stadion u Surčinu, čudo arhitekture! LEPOTICA od 52.000 MESTA Foto: Kurir TV, Ministarstvo Finansija

Odluka je doneta na sednici Izvršnog komiteta UEFA u Solunu, gde su među glavnim tačkama dnevnog reda bila upravo domaćinstva finala evropskih klupskih takmičenja za 2028. i 2029. godinu.

Finale Lige Evrope trebalo bi da bude odigrano 23. maja 2029. godine, a Beograd će tako dobiti priliku da na novom Nacionalnom stadionu ugosti jedan od najvažnijih mečeva evropske klupske sezone.

Nacionalni stadion dobija veliki test

UEFA je još prošle godine potvrdila da je Srbija, odnosno Beograd, među kandidatima za organizaciju finala Lige Evrope 2029. godine. U zvaničnoj listi kandidata našli su se još i gradovi iz Francuske, Italije, Rumunije i Turske.

Nacionalni stadion je u UEFA dokumentima naveden sa planiranim kapacitetom od 60.000 mesta, što ga čini dovoljno velikim za organizaciju finala drugog po jačini evropskog klupskog takmičenja.

Ranije je bilo najavljeno da bi radovi trebalo da budu završeni pre 2029. godine, pa nema sumnje da će Nacionalni stadion biti spreman za veliki evropski spektakl.

1/18 Vidi galeriju Gradilište EXPO: Nacionalni stadion Foto: Petar Aleksić

Srbija već ima iskustva sa velikim UEFA događajima

Dodela finala Lige Evrope predstavljala bi još jedan značajan događaj za srpski fudbal.

Srbija će zajedno sa Albanijom biti domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027. godine. Utakmice će se, pored Beograda, igrati u Leskovcu, Loznici i Bačkoj Topoli.

Beograd je prethodno ugostio i Kongres UEFA, dok bi finale Lige Evrope bilo kruna niza velikih međunarodnih fudbalskih događaja u Srbiji.

Kamp Nou čeka finale Lige šampiona

Istog dana kada je Beograd dobio potencijalno veliko evropsko finale, pažnju privlači i odluka vezana za Ligu šampiona.

Barselona je konkurisala za domaćinstvo finala Lige šampiona 2029. godine, a kandidatura je zvanično predata UEFA u junu. Barselona je kao stadion predložila renovirani "Spotify Kamp Nou".

Prema današnjim informacijama španskog Asa, Kamp Nou je uoči odluke UEFA bio među glavnim favoritima za domaćinstvo finala 2029. godine. Stadion bi nakon završetka rekonstrukcije trebalo da ima kapacitet od oko 105.000 gledalaca.

Ukoliko se potvrde odluke o kojima izveštava Sport Klub, Beograd i Barselona bi 2029. godine bili domaćini dva najveća finala UEFA klupskih takmičenja - Nacionalni stadion ugostio bi finale Lige Evrope, a Kamp Nou finale Lige šampiona.

To bi bio ogroman događaj za Beograd i srpski fudbal, ali i istorijska prilika da novi Nacionalni stadion odmah dobije jednu od najvećih mogućih evropskih pozornica.