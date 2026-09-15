Slušaj vest

Fudbal u Boliviji potresa ozbiljan skandal.

Golman Guabire Huan Manuel Ferel navodno je dobio pretnje smrću uoči utakmice sa Olvejs Redijem, a njegov tim je potom doživeo težak poraz od čak 6:0.

Meč koji je trebalo da bude samo još jedan prvenstveni duel dobio je potpuno drugačiju dimenziju nakon šokantnih tvrdnji koje su izneli trener i igrači Guabire.

Ekipa iz Montera poražena je sa 6:0 od Olvejs Redija, ali rezultat je ostao u drugom planu nakon što je trener Guabire Leonardo Egez otkrio da je golman Huan Manuel Ferel navodno bio izložen ozbiljnim pretnjama.

Prema njegovim rečima, Ferel je pre utakmice saopštio saigračima da su mu pretili njemu, njegovoj supruzi i majci.

Od golmana tražili novac ili tri primljena gola!

Egez je naveo da su pretnje sadržale i zahtev koji je dodatno uznemirio ekipu.

Navodno je od Ferela traženo da plati određenu sumu novca ili da na utakmici primi najmanje tri gola.

Golman je, prema tvrdnjama trenera, o svemu obavestio saigrače pre početka susreta. Atmosfera u ekipi zbog toga je bila izuzetno teška.

A onda je usledilo ono što je dodatno podgrejalo celu priču.

Ferel je tokom prvog poluvremena primio tri gola, a u 39. minutu je zamenjen. Njegova zamena Jorge Araus takođe nije uspela da zaustavi domaćina, koji je do kraja postigao još tri pogotka.

Konačan rezultat – 6:0 za Olvejs Redi.

Igrači bili u strahu!

Trener Egez posle utakmice nije krio koliko je situacija uticala na njegovu ekipu.

Prema njegovim rečima, pojedini fudbaleri bili su toliko uznemireni da su plakali, dok su se drugi plašili za bezbednost svojih porodica.

Posebno je odjeknula izjava napadača Guabire Viktora Abrega, koji je takođe govorio o strahu koji je vladao među igračima.

U takvim okolnostima, Egez je poručio da je nemoguće posmatrati utakmicu samo kroz fudbalsku analizu i konačan rezultat.

"Ovo mora da se istraži"

Iz Guabire su jasno stavili do znanja da žele da se utvrdi ko je stajao iza pretnji i šta se zapravo dogodilo pre utakmice.

Važno je naglasiti da za sada nema dokaza da je Olvejs Redi umešan u pretnje niti da je utakmica bila nameštena. Tvrdnje o pritiscima i pretnjama potekle su iz tabora Guabire, zbog čega je pokrenuto pitanje zvanične istrage.

Slučaj je, prema izveštajima iz Bolivije, prijavljen nadležnim organima. Ferel je nakon utakmice, uz pratnju predstavnika kluba, otišao da podnese prijavu.

Iz tabora Olvejs Redija takođe su se oglasili povodom cele situacije.

Klub je izrazio spremnost da sarađuje sa nadležnim organima ukoliko istraga bude sprovedena, dok su njegovi predstavnici naglasili da je zaštita integriteta takmičenja od najveće važnosti.

Tako je utakmica u El Altou, završena ubedljivom pobedom domaćina, dobila potpuno novu dimenziju.

Šest golova na terenu sada je u senci mnogo ozbiljnijeg pitanja - ko je, prema tvrdnjama Guabire, pretio njenom golmanu i njegovoj porodici i šta se zaista događalo pre utakmice?

Odgovor na to pitanje trebalo bi da pruži istraga nadležnih organa.