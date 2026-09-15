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Još malo vremena imaju srpski klubovi da zatvore rostere, jer prelazni rok ističe u petak 18. septembra.

Deluje da su timovi kompletirani, međutim, prilično je veliki broj srpskih fudbalera koji su slobodni u izboru nove sredine.

Srđan Plavšić veliko pojačanje Železničara iz Pančeva Foto: www.fkzeleznicar.rs

Neki su se skrasili u Srbiji

Jasno je da veliki broj domaćih igrača želi da nastavi karijeru u inostranstvu i to iz prkatičnih razloga, pošto će tamo dobiti bolju platu i uslove za rad. Svedoci smo da su neki ipak izabrani Srbiju kao najbolje rešenje. Poslednji u nizu je Filip Mladenović (35) koji se posle 12 godina vratio u zemlju i potpisao za Mladost iz Lučana. OFK Beograd je vratio iz inostranstva Nikolu Maraša (30), a pančevački Železničar Srđana Plavšića (30).



Priličan broj srpskih fudbalera je i dalje uživa u statusu slobodnog agenta čekajući na novi klub i ugovor. Ubedljivo prva zvezda je Nemanja Radonjić (30), koji posle isteka ugovora sa Crvenom zvezdom nije želeo da ode u egzotične krajeve, u Indoneziju i potpiše unosan ugovor. Htela ga je Vojvodina, davala ozbiljan novac, ali... On i dalje vredno trenira u Beogradu i nada se dobrom klubu iz inostranstva.

Nemanja Radonjić na klupi Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nemanja, Luka i Darko biraju



Sličan status ima i Luka Milivojević (35), iako već veteran jasno je da svojim znanjem i iskustvom može mnogo da pomogne. Poslednje tri sezone igrao je u Emiratima. Tokom leta bio je povezivan sa kragujevačkim Radničkim 1923, međutim do saradnje ipak nije došlo.



Iskustvo ima i Darko Lazović (35) koji posle iskustva u Kataru i pune decenije igranja u Seriji A traži novi izazov u karijeru, u najzrelijim fudbalskim godinama.

Velika karijera je iza njega - Luka Milivojević Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Trio bivših igrača Partizana



Još jedan bivši fudbaler Crvene zvezde ima mogućnost izbora kao "slobodan agent", a to je Luka Ilić koji je sporazumno raksinuo ugovor sa Ovijedom. Spekulisalo se da će na Kipar u redove Pafosa, pa u Rumuniju, u Univerzitateu iz Krajove...



Nekadašnji asovi Partizana Matija Nastasić (33), Darko Brašanac (34) i Lazar Marković (32) su u potrazi za novim sredinama. Jasno je da bi njih trojica, kao i svi ranije pobrojani bili ozbiljna pojačanja za bilo koji od srpskih superligaša. Međutim, i njihov izbor je inostranstvo.

Puna decenija u najjačoj ligi Španije - Darko Brašanac Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Fića Stevanović posebna priča

Darko Brašanac ima punih deset godina igranja u španskoj La Ligi, pa samim tim ne mora da žuri. Matija Nastasić je izašao iz povrede okrštenih ligamenata, dok je Lazar Marković bio ponuđen slovenačkom Mariboru.

Može se reći da je posebna priča Filip Stevanović. On je i najmlađi od cele nabrojane garde, koju čini veliki broj fudbalera u ozbiljnim godinama. Nekadašnji ekstremni talenat Partizana, koji je prodat u Mančester siti za 8.500.000 evra traži novi klub. Sada mu je vrednost kudikamo manja, svega 250.000 evra, ali on ima samo 23 godine, pa ima nade da bi mogao da se vrati, uprkos nekoliko teških povreda koje je imao u budućnosti.

Vreme je za novi početak - Filip Stevanović Foto: Belga / ddp USA / Profimedia

Poduža lista onih koji nemaju klub



Na listi slobodnih srpskih igrača su i Đorđe Despotović, Miloš Gordić, Stefan Cvetković, Borko Duronjić, Miladin Stevanović, Aleksandar Radovanović, Luka Luković, Aleksandar Lutovac, Miodrag Gemović, Nemanja Krsmanović, Pavle Ivelja, Nenad Lukić, Stefan Čupić... Među njima je i iskusni golman Bojan Filipović (39), šurak nekadašnjeg čuvara mreže Crvene zvezde Milana Borjana.



Ukupno 121 fudbaler je trenutno slobodan i traži klub, jeste validan podatak koji je objavio specijalizovani nemački portal Transfermarkt.

Sava Aranđel Čestić u dresu holandskog Herkulesa Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Teška epizoda srpskog reprezentativca

Saša Zdjelar (31) se i dalje vodi zvanično kao fudbaler bez kluba, iako je bio pred transferima u Rusiju i Jermeniju. Prvo je pregovarao sa dva ruska kluba Soči i Krilja Sovjetov, a onda i sa Noom. Očigledno je da iskusni igrač ne žuri sa izborom nove sredine, jer kao slobodan agent može da potpiše i van prelaznog roka.

Sava Aranđel Čestić (25), momak koji je pre nekoliko godina bio velika nada Kelna i reprezentacije Srbije, u potrazi je za klubom. Momak visok 192 cm koji igra levom nogom, imao je tešku i komplikovanu istoriju sa povredama, od kojih ga je najozbiljnija odvojila sa terena skoro dve godine. Čestić je doživeo tešku povredu prelom skočnog zgloba 27. januara 2024. godine tokom utakmice svog kluba Heraklesa protiv Ajaksa. Zbog loše procene lekara imao je čak tri operacije na istom zglobu. Zbog ove povrede i komplikacija pauzirao je skoro 680 dana.