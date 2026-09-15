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UEFA je zvanično potvrdila da će se finale Lige Evrope igrati se na Nacionalnom stadionu, dok će završni meč Lige šampiona biti održan u Barseloni.

Sada se tim povodom oglasio i FSS:

- Velika vest za srpski fudbal i Srbiju! Beograd će 2029. godine biti domaćin finala UEFA Lige Evrope!

Odlukom Izvršnog komiteta UEFA, prestonici Srbije poverena je organizacija jedne od najznačajnijih utakmica evropskog klupskog fudbala, koja će biti odigrana na novom Nacionalnom stadionu.

Dobijanje domaćinstva predstavlja veliko priznanje Fudbalskom savezu Srbije i potvrdu poverenja UEFA u sposobnost naše zemlje da organizuje događaje najvišeg međunarodnog ranga. Istovremeno, finale Lige Evrope 2029. biće prilika da se Beograd i Srbija predstave Evropi kao domaćini jednog istinskog fudbalskog spektakla.

Iza uspešne kandidature stoji višemesečni predan rad tima Fudbalskog saveza Srbije, koji je vodio pripremu kandidature, koordinisao saradnju sa UEFA i partnerima i radio na obimnoj dokumentaciji neophodnoj za organizaciju događaja ovakvog značaja. Stručnost, posvećenost i istrajnost svih koji su učestvovali u procesu omogućili su da Srbija pred UEFA izađe sa ozbiljnom, sveobuhvatnom i kvalitetnom kandidaturom.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda Selta Liga Evrope 2026 Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Posebno značajna bila je snažna podrška državnih institucija. Fudbalski savez Srbije zahvalnost upućuje Vladi Republike Srbije, Ministarstvu finansija i Ministarstvu sporta, koje je okupilo i koordinisalo rad ostalih ministarstava i državnih institucija uključenih u pripremu kandidature i obezbeđivanje neophodnih garancija.

Važnu ulogu tokom čitavog procesa imao je i projektni tim Nacionalnog stadiona, koji čini Građevinska direkcija Srbije, čiji su saradnja i stručni doprinos bili od velikog značaja u pripremi kandidature.

Finale UEFA Lige Evrope 2029. godine biće jedan od najvećih međunarodnih fudbalskih događaja organizovanih u Srbiji i prilika da novi Nacionalni stadion otvori svoja vrata evropskoj fudbalskoj eliti.

Dobijanjem domaćinstva počinje nova, još zahtevnija faza posla. Fudbalski savez Srbije će u tesnoj saradnji sa UEFA, državnim institucijama i svim partnerima, nastaviti pripreme sa ciljem da Beograd 2029. godine bude dostojan domaćin velikog finala i da Srbija još jednom pokaže gostoprimstvo, organizacionu sposobnost i strast prema fudbalu.

Evropa dolazi u Beograd. Finale UEFA Lige Evrope 2029. igraće se u Srbiji - stoji u saopštenju.