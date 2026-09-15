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Bomba na pomolu!

Serhio Ramos, jedan od najtrofejnijih defanzivaca svoje generacije, nalazi se nadomak novog angažmana. Prema informacijama koje stižu iz Španije i Engleske, Aston Vila je ozbiljno krenula po 40-godišnjeg štopera, koji je trenutno bez kluba.

Pregovori su, prema dostupnim informacijama, već u poodmakloj fazi, a naredni korak mogao bi da bude lekarski pregled. Ukoliko sve bude dogovoreno, Ramos bi prvi put u karijeri zaigrao u Premijer ligi.

Emeri želi iskusnog štopera

Aston Vila je u problemima na početku sezone, posebno u defanzivnoj liniji, pa trener Unaj Emeri traži provereno rešenje.

Upravo zbog toga ime Serhija Ramosa pojavilo se kao veoma ozbiljna opcija.

Španski stručnjak navodno je lično pokušao da ubedi svog sunarodnika da prihvati izazov na "Vila Parku". Ramos bi doneo ogromno iskustvo, autoritet i liderske sposobnosti ekipi koja se trenutno muči sa povredama u poslednjoj liniji.

Blistava karijera

Ramos iza sebe ima karijeru kakvom može da se pohvali malo koji fudbaler.

Sa Real Madridom je osvojio četiri Lige šampiona i pet titula prvaka Španije, dok je sa reprezentacijom osvojio Svetsko prvenstvo 2010. i dva Evropska prvenstva.

Posle Madrida nosio je dres Pari Sen Žermena, a poslednji klub bio mu je meksički Monterej, sa kojim se rastao u decembru 2025. godine. Od tada je bez kluba.

Sada bi mogao da dobije potpuno novi izazov.

Sa 40 godina, Serhio Ramos je na pragu Premijer lige – takmičenja u kojem do sada nikada nije igrao.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni španski as - Serhio Ramos Foto: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Problem u najavi

Ipak, postoji i velika nepoznanica.

Ramos nije odigrao zvaničnu utakmicu još od perioda u Montereju, pa bi mu posle višemesečne pauze bilo potrebno vreme da dostigne takmičarski ritam.

Aston Vila je već pokazala da joj je potrebno iskustvo u odbrani, ali ostaje pitanje koliko bi 40-godišnji Ramos mogao da odgovori zahtevima izuzetno brzog engleskog fudbala.

Za sada je najvažnije - pregovori postoje i deluju ozbiljno, ali transfer još nije zvanično potvrđen.

Ako dogovor bude postignut, Ramos bi mogao da se vrati na veliku evropsku scenu i da prvi put u karijeri istrči na teren u Premijer ligi.