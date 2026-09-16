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Sava Aranđel Čestić, pojavio se tiho i iznenada u dresu Kelna 2020. godine.

Odigrao je Sava Aranđel Čestić tada nekoliko sjajnih utakmica u Bundesligi, pisali su o njemu nemački mediji hvalospeve kada je u derbiju protiv Dortmunda sačuvao Erlinga Halanda, ili Roberta Levandovskog koji je tada nosio dres Bajerna.

Sava Aranđel Čestić u dresu srpske reprezentacije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Idealan period

Bilo je to vreme kada je Savi Aranđelu Čestiću sve išlo kako je samo zamisliti mogao. Keln mu je dao ugovor, postao je miljenik navijača, a ubrzo je stigao i poziv za A reprezentaciju Srbije od tadašnjeg selektora Dragana Stojkovića. Debitovao je 192 centimetra visoki i levonogi štoper 7. juna protiv Jamajke u prijateljskoj utakmici, a onda upisao još jednu utakmicu, protiv Japana.

Sava Aranđel Čestić rođen je u nemačkom gradu Ofenbahu, a njegovi roditelji su poreklom iz Rume. Pod čudnim i nerazjašnjenim okolnostima levonogi defanzivac napustio je Keln u januaru 2022. godine i potpisao za Rijeku. Vreme će pokazati da mu je to bila velika greška u karijeri, jer se u Istri nikako nije snašao.

1/8 Vidi galeriju Sava Aranđel Čestić Foto: Philippe Ruiz / Xinhua News / Profimedia, Kurir, Profimedia

Stradao skočni zglob

Dok je igrao za Keln nije imao problema sa povredama, sem onih sitnijih sa mišićem u Kelnu zbog kojih je odsustvovao sa terena po desetak dana i povrede kuka, zbog koje je imao pauzu od mesec dana. Bio je Sava Aranđel Čestić šest meseci bez kluba, kada je potpisao za holandski Herakles u januaru 2023. godine. Sa klubom osvaja drugu ligu Holandije i ulazi u elitni rang.

I tu kreću problemi. Sava Aranđel Čestić imao je tešku i komplikovanu istoriju sa povredama, od kojih ga je najozbiljnija odvojila sa terena skoro dve godine. Njegov glavni zdravstveni problem bila je komplikovana povreda skočnog zgloba praćena nizom hirurških intervencija.

Sava Aranđel Čestić posle operacije skočnog zgloba Foto: Printskrin/Instagram

Lekari tri puta promašili dijagnozu

Čestić je doživeo tešku povredu 27. januara 2024. godine tokom utakmice svog kluba Heraklesa protiv Ajaksa. Prvobitna procena lekarskog tima bila je pogrešna — smatrali su da operacija nije potrebna i da će kost sama zarasti. Kako bol nije prestajala zbog pogrešnog hoda i opterećenja tela, a stvarni problem je dugo bio neprimećen, Čestić je morao da se podvrgne čak tri operacije na istom skočnom zglobu tokom perioda od 17 meseci.

Prvom operacijom su mu stavljeni šavovi, a nakon dugih terapija usledile su druga i treća kako bi se problem trajno rešio. Zbog ove povrede i komplikacija pauzirao je skoro 680 dana.

Sava Aranđel Čestić na odmoru Foto: Printskrin/Instagram

Dve godine bez fudbala

Sava Aranđel Čestić prošao je kroz pravi pakao od skoro dve godine pauze pre nego što je ponovo kročio na teren. Zvanični povratak desio se u decembru 2025. Nakon tri operacije i mukotrpnih terapija, konačno se Srbin vratio takmičarskom ritmu. Tokom ove sezone, Herakles ga je postepeno uvodio u igru kako bi izbegao novi rizik. Sakupio je sedam utakmica u holandskoj Erediviziji, odigravši ukupno 357 minuta. Najčešće je ulazio sa klupe kao taktička izmena kako bi osvežio odbranu, a zabeležio je i nekoliko startova, poput utakmice protiv Volendama gde je odigrao 59 minuta.

Danas, sa 25 godina, Sava Aranđel Čestić je ponovo zdrav i spreman za nastavak svoje fudbalske priče. Od jula 2026. je slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa Herklesom. Trenutno je u potrazi za klubom i zdravom sredinom u kojoj bi mogao ponovo da se afirmiše i vrati na evropsku fudbalsku mapu.