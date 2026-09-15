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Sjajne vesti iz Soluna za Srbiju, srpski fudbal i Fudbalski savez Srbije. Odlukom Izvršnog komiteta UEFA, Beogradu je poverena organizacija finalne utakmice UEFA Lige Evrope 2029. godine. Jedan od najvećih događaja evropskog klupskog fudbala biće odigran na novom Nacionalnom stadionu, a odluka doneta u Solunu predstavlja veliko priznanje Srbiji, ali i potvrdu poverenja koje naša zemlja i Fudbalski savez Srbije uživaju u evropskoj kući fudbala.

Neposredno posle sednice Izvršnog komiteta UEFA, prve utiske iz Soluna preneo je generalni sekretar FSS Branko Radujko.

Koliko je ovo veliki trenutak za srpski fudbal i Fudbalski savez Srbije?

„Ogroman. Reč je o drugom po značaju, atraktivnosti i prestižu finalu evropskih klupskih takmičenja, odmah posle Lige šampiona, čije će se finale te godine igrati nedelju dana kasnije na Kamp Nou u Barseloni. A pre toga, finale Lige Evrope na Nacionalnom stadionu u Beogradu. To je ogromna stvar za sve nas i još jedna potvrda velikog poverenja koje smo stekli. Posle odlično organizovanog Kongresa UEFA u Beogradu i poverenja koje smo dobili za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine, sada nam je poveren još jedan impresivan fudbalski događaj. Sasvim sigurno svi možemo da budemo ponosni, imamo mnogo razloga za to, ali nas, naravno, očekuje i veliki posao, baš kao što je veliki rad bio neophodan da bismo uopšte došli do ovakve odluke.“

1/4 Vidi galeriju Branko Radujko Foto: www.fss.rs

Sama odluka doneta je brzo na sednici Izvršnog komiteta UEFA, ali iza nje stoji dug i zahtevan proces, kao i veliki rad ljudi iz sistema Fudbalskog saveza Srbije.

„Apsolutno. Pre svega, da naša država nije donela odluku da uđe u jednu ovako veliku investiciju, nikada ne bismo mogli da se kandidujemo za organizaciju ovako prestižnih događaja. Uveren sam da će ovo biti samo prvi u nizu velikih fudbalskih događaja na Nacionalnom stadionu. Zato veliku zahvalnost dugujemo državi, predsedniku Republike, Vladi Srbije, nadležnim ministarstvima i svim institucijama koje su pružile neophodne garancije koje UEFA zahteva za organizaciju ovakvog događaja. Od infrastrukture i graničnih procedura, do bezbednosti i zdravstvenih usluga. Sve mora da bude na najvišem mogućem nivou da bi UEFA ukazala poverenje za organizaciju jednog ovakvog finala.

S druge strane, lično želim da zahvalim rukovodstvu i ekspertima UEFA, koji su imali veliko razumevanje za našu prijavu i kandidaturu i koji su nam mnogo pomogli tokom čitavog procesa da bismo danas došli do ovakve odluke. Posebno želim da zahvalim projektnom timu Fudbalskog saveza Srbije, koji je izneo ogroman posao. Iza ove odluke su hiljade i hiljade tabela, podataka, pitanja i odgovora koje je trebalo pripremiti i obraditi. Sve smo to uspešno završili i jedva čekam da se vratim u Beograd, da im lično čestitam i zahvalim na svemu što su uradili.“

Finale UEFA Lige Evrope 2029. godine biće jedan od prvih velikih fudbalskih spektakala na novom Nacionalnom stadionu. Kakvu sliku biste voleli da Srbija i Beograd tog dana pošalju u svet?

„Voleo bih da svi koji dođu u Beograd vide jedan divan i gostoprimljiv narod, jednu divnu zemlju koja voli fudbal. Želim pune tribine, da sve naše goste dočekamo na pravi način i da iz Srbije ponesu najlepše utiske. A nadam se, zašto da ne, da bi možda i neki od naših klubova mogao da zaigra u tom finalu.“

Odluka o velikom priznanju Srbiji doneta je u Solunu upravo u danu kada Fudbalski savez Grčke obeležava 100 godina postojanja. Bila je to prilika i za čestitku prijateljima iz grčke fudbalske federacije, koji za samo nekoliko dana dolaze u Beograd na utakmicu prvog kola UEFA Lige nacija.

„Od srca im čestitam veliki jubilej. To su naši prijatelji i Grčka je velika fudbalska nacija. U svoje ime, u ime predsednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića i svih članova Izvršnog odbora FSS, upućujem im iskrene čestitke. A već za nekoliko dana dočekaćemo ih u Beogradu, na našoj prvoj utakmici u novom izdanju Lige nacija.“

Odlukom donetom u Solunu, Beograd se upisuje na mapu domaćina najvećih utakmica evropskog klupskog fudbala. Posle Kongresa UEFA u Beogradu i organizacije Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine, poverenje za finale Lige Evrope 2029. predstavlja novi važan korak i potvrdu pozicije Srbije u evropskoj fudbalskoj porodici. A kada se te večeri upale reflektori Nacionalnog stadiona, Beograd i Srbija imaće priliku da Evropi i svetu pokažu ne samo novo lice svoje fudbalske infrastrukture, već i strast, gostoprimstvo i ljubav prema fudbalu.

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