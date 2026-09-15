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Nestvarna i neverovatna je priča o fudbalskom golmanu i kraljevskom nasledniku koji se zove Džordž Desmond Kamurasi.

Život Džordža Kamurasija podseća na filmski scenario o jednom dobrom holivudskom blokbasteru.

Džordž Kamurasi sa trofejom Foto: Printskrin/Instagram

Odrastanje na ulici

Od odrastanja u Engleskoj i zatvorske kazne u mladosti, preko višegodišnjeg branjenja u engleskom nižerazrednom fudbalu, pa sve do izbora za novog kralja jednog od najvažnijih tradicionalnih kraljevstava u Ugandi. Da, to je priča o Džordžu Desmondu Kamurasiju.

Kamurasi ima 36 godina i visok je čak 198 cm. Godinama brani u niži rangovima engleskog fudbala, poput klubova Ešford junajted, Hajt Taun, Grinič, a najpoznatiji je kao kapiten i prvi golman kluba SE Dons. Dobio je i nadimak Big Dži.

Džordž Kamurasi sa trofejom Foto: Printskrin/Instagram

Jutjub zvezda

SE Dons iz Londona se takmiči u devetom rangu engleskog fudbalskog piramidalnog sistema. Klub je specifičan jer ga je osnovao britanski reper Don Strapzi i izuzetno je popularan na Jutjubu i društvenim mrežama. Džordž Kamurasi je postao internet senzacija zahvaljujući snimcima iz svlačionice gde kao kapiten drži izuzetno strastvene, glasne i motivacione govore saigračima.

E, sad ono što je zapalilo Britansko ostrvo i svetske medije. Otkud i kako Džordž Kamurasi sa krunom i titulom kralja. Poreklom, golman SE Dons potiče iz ugledne kraljevske loze Babito u Ugandi. Njegov deda je bio kralj Džordž Rukidi III, koji je vladao kraljevstvom Toro i 1954. ugostio britansku kraljicu Jelisavetu II.

Džordž Kamurasi na svom venčanju Foto: Printskrin/Instagram

Smrt bliskog rođaka

Nakon što je u septembru 2026. godine preminuo njegov brat od strica, dosadašnji kralj Ojo Nijimba Kabamba Iguru Rukidi IV, koji je vladao 30 godina, Odbor za kraljevsko nasleđe sastao se i izabrao novog vladara. Sa 15 glasova "za" od ukupno 18 prisutnih članova komisije, Kamurasi je izabran da postane novi vladar (Omukama) tradicionalnog Kraljevstva Toro u zapadnoj Ugandi.

Ova vest izazvala je ogromnu medijsku pažnju jer je postavila neobičnu dilemu — da li će golman napustiti život u Londonu, gde živi sa suprugom Engleskinjom Ebi Ruk i sinom i otići u Ugandu da preuzme presto. Prema izveštajima medija i lokalnih zvaničnika u Ugandi, Kamurasi je u prvom trenutku bio rezervisan prema napuštanju Engleske zbog privatnih i porodičnih obaveza.

1/13 Vidi galeriju Džordž Kamurasi Foto: Printskrin/Instagram

Kraljevina Toro

Njegov sin je automatski postao deo uže kraljevske loze Babito. Ako Kamurasi u potpunosti preuzme i učvrsti vladarsku funkciju u gradu Fort Portal, njegov sin bi u budućnosti direktno nasleđivao kraljevsku titulu u Ugandi. Kraljevstvo Toro je jedno od nekoliko tradicionalnih monarhija u okviru Ugande koje imaju zvanični ustavni status, kulturnu autonomiju i ogroman uticaj među lokalnim stanovništvom (Batoro narodom).

Bez obzira na to da li će u potpunosti preuzeti sve protokolarne dužnosti u palati Karuzika u gradu Fort Portal, njegova priča od engleskog devetoligaša i Jutjub zvezde do krunisanog kralja u Africi, postala je jedna od najbizarnijih i najlepših sportskih priča.

Džordž Kamurasi kao golman Donsa Foto: Printskrin/Instagram

Bio i u zatvoru

Britanski mediji gotovo svaki dan pišu o Džordžu Kamurasiju. Imao je budući kralj Ugande zaista teško detinjstvo. Majku je izgubio sa 14 godina, nakon čega je upao u loše društvo u Londonu i kao tinejdžer završio u zatvoru.

U zatvorskoj ćeliji je shvatio da sam mora preuzeti odgovornost za svoj život. Nakon izlaska se potpuno posvetio sportu i trenerskom radu sa mladima. Uspeo je da uđe u Najki akademiju, a u sklopu kampa u Barseloni trenirao je i igrao pred Pepom Gvardiolom.

Zbog svoje visine od skoro dva metra i građe Džordž kamurasi važi za neprikosnovenog u skok-igri u nižim engleskim ligama. Poznat je po izuzetno bučnom komandovanju odbranom i penalskim serijama gde često psihički nadmudri protivničke izvođače.