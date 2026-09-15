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Kako prenosi italijanski „Skaj sport”, legendarni Šveđanin nije kročio u klupske objekte još od otvorenog sukoba sa tadašnjim šefom struke Masimilijanom Alegrijem.

Nakon tog okršaja, Ibrahimovićeva uloga u klubu svedena je na minimum u završnici sezone. Smanjen obim obaveza iskoristio je da se posveti drugim projektima, pa se između ostalog oprobao i u ulozi stručnog konsultanta tokom Svetskog prvenstva.

1/4 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tenzije su konačno razrešene tek po završetku prvenstva. Kako su „roso-neri” sezonu okončali na skromnoj petoj poziciji i ostali bez plasmana u Ligu šampiona, klupska uprava je uručila otkaz Alegriju, čime je Ibrahimoviću otvoren put za povratak u tabor kluba.

"Uprkos tome što nije bio u klubu Ibrahimović je radio svoj posao i sarađivao je sa vlasnikom kluba Gerijem Kardinaleom. Bili su u aktivnoj komunikaciji prethodnih meseci. U ponedeljak je pratio trening i očekuje se da će biti na tribinama na meču protiv Benfike u Ligi Evrope", navodi se u tekstu.