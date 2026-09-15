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Brazilski napadač je putem društvenih mreža podelio vest o tome da se ne nalazi među kandidatima za tim, uz kratko pitanje „Zašto?” i emotikon koji sugeriše razočaranje.

Sudbina 29-godišnjeg špica u severnom Londonu deluje sve maglovitije, naročito nakon što je prošle nedelje u poslednji čas propao njegov povratak u domovinu i transfer u Vasko da Gamu.

Rišarlison Foto: SPP Sport Press Photo. / Alamy / Alamy / Profimedia, JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia, Paul Marriott / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema navodima ostrvskih medija, Totenhem je prihvatio ponudu brazilskog kluba i dogovorio visinu obeštećenja, ali sam igrač nije uspeo da usaglasi lične uslove pre nego što je u petak zvanično spuštena zavesa na prelazni rok u Brazilu.

Uoči megdana sa Liverpulom, medijima se obratio i De Zerbi, koji je dao svoj uvid u trenutni status nezadovoljnog napadača.

"Na početku sezone razgovarao sam sa njim mnogo puta kako bih ga ubedio da ostane, ali on nije želeo. Ne mogu svakog dana da idem i molim ga da ostane. Ono što sam uradio na početku sezone jeste da sam razgovarao sa njim i ponudio mu produžetak ugovora. Ako mi je rekao: 'Ne, hvala', moj posao je završen", rekao je De Zerbi.

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