Slušaj vest

Brazilski napadač je putem društvenih mreža podelio vest o tome da se ne nalazi među kandidatima za tim, uz kratko pitanje „Zašto?” i emotikon koji sugeriše razočaranje.

Sudbina 29-godišnjeg špica u severnom Londonu deluje sve maglovitije, naročito nakon što je prošle nedelje u poslednji čas propao njegov povratak u domovinu i transfer u Vasko da Gamu.

1/8 Vidi galeriju Rišarlison Foto: SPP Sport Press Photo. / Alamy / Alamy / Profimedia, JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia, Paul Marriott / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema navodima ostrvskih medija, Totenhem je prihvatio ponudu brazilskog kluba i dogovorio visinu obeštećenja, ali sam igrač nije uspeo da usaglasi lične uslove pre nego što je u petak zvanično spuštena zavesa na prelazni rok u Brazilu.

Uoči megdana sa Liverpulom, medijima se obratio i De Zerbi, koji je dao svoj uvid u trenutni status nezadovoljnog napadača.