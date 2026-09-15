MORBIDNO SKANDIRANJE U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Navijači provocirali Nevesa zbog pokojnog Žote, Ronaldo traži doživotnu zabranu!
Sa tribina se čulo skandiranje „Žota, Žota, Žota“, čime su navijači aludirali na Nevesovog bliskog prijatelja i nekadašnjeg saigrača Dioga Žotu, koji je 2025. godine tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći zajedno sa bratom Andreom Silvom.
Neves je teško podneo ono što je čuo. Portugalac je emotivno pokazivao prema nebu, a potom ironično aplaudirao delu tribina sa kojih su stizali morbidni povici.
Posle utakmice dao je kratku, ali veoma upečatljivu izjavu:
„Samo se nadam da neće posle ovoga otići da se mole.“
Međutim, skandal nije ostao samo na reakcijama sa društvenih mreža. Al-Hilal je podneo zvaničnu žalbu, dok je Al-Tavun saopštio da će sarađivati sa nadležnim organima u istrazi.
Ubrzo su reagovali i Fudbalski savez Saudijske Arabije i Saudijska Pro liga, koji su zajednički osudili ponašanje dela navijača i najavili disciplinski postupak.
Prema njihovom saopštenju, nadležni organi su već identifikovali sporno ponašanje, a protiv odgovornih će biti preduzete mere u skladu sa važećim disciplinskim pravilima.
U celu priču uključio se i Kristijano Ronaldo. Portugalska zvezda nije ostala nema na ono što se dogodilo njegovom reprezentativnom kolegi, već je javno zatražila doživotnu zabranu ulaska na stadione za navijače koji su učestvovali u ovakvom ponašanju.
Poruka je jasna – rivalstvo i provokacije mogu biti deo fudbala, ali pominjanje tragično preminule osobe zašlo je, prema mišljenju mnogih, daleko izvan granica sporta.
Zvanična istraga je u toku, a saudijski fudbalski savez i Pro liga najavili su da će rezultati biti objavljeni nakon završetka kompletnog procesa.