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Sa tribina se čulo skandiranje „Žota, Žota, Žota“, čime su navijači aludirali na Nevesovog bliskog prijatelja i nekadašnjeg saigrača Dioga Žotu, koji je 2025. godine tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći zajedno sa bratom Andreom Silvom.

Put na kom je poginuo Diogo Žota Foto: CESAR MANSO / AFP / Profimedia

Neves je teško podneo ono što je čuo. Portugalac je emotivno pokazivao prema nebu, a potom ironično aplaudirao delu tribina sa kojih su stizali morbidni povici.

Posle utakmice dao je kratku, ali veoma upečatljivu izjavu:

Samo se nadam da neće posle ovoga otići da se mole.“

Međutim, skandal nije ostao samo na reakcijama sa društvenih mreža. Al-Hilal je podneo zvaničnu žalbu, dok je Al-Tavun saopštio da će sarađivati sa nadležnim organima u istrazi.

Ubrzo su reagovali i Fudbalski savez Saudijske Arabije i Saudijska Pro liga, koji su zajednički osudili ponašanje dela navijača i najavili disciplinski postupak.

Prema njihovom saopštenju, nadležni organi su već identifikovali sporno ponašanje, a protiv odgovornih će biti preduzete mere u skladu sa važećim disciplinskim pravilima.

U celu priču uključio se i Kristijano Ronaldo. Portugalska zvezda nije ostala nema na ono što se dogodilo njegovom reprezentativnom kolegi, već je javno zatražila doživotnu zabranu ulaska na stadione za navijače koji su učestvovali u ovakvom ponašanju.

Poruka je jasna – rivalstvo i provokacije mogu biti deo fudbala, ali pominjanje tragično preminule osobe zašlo je, prema mišljenju mnogih, daleko izvan granica sporta.

Zvanična istraga je u toku, a saudijski fudbalski savez i Pro liga najavili su da će rezultati biti objavljeni nakon završetka kompletnog procesa.

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