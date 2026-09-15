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Srbija će tako po prvi put nakon 1976. godine biti domaćin nekog velikog finala, kada je održana završnica Evropskog prvenstva, gde su igrali Čehoslovačka i Zapadna Nemačka, odnosno Jugoslavija i Holandija u meču za treće mesto.

Tada je Beograd postao i mesto istorije, kada je Antonjin Panenka izveo čuveni penal koji po njemu i nosi ime. Sem toga, Beograd je bio domaćin i finala Lige šampiona (KEŠ), gde su igrali Ajaks i Juventus na Marakani.

Sada je vreme da se najjači evropski fudbal vrati u Beograd, a zbog toga se oglasio i čuveni italijanski fudbalski novinar Fabricio Romano.