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Sterling (31) je takođe priznao posedovanje šest boca sa azot-oksidom (droga klase C) i odbijanje da se podvrgne testiranju, preneo je Skaj Sports.

1/10 Vidi galeriju Bivši reprezentativac Engleske - Rahim Sterling Foto: Profimedia

Policija je saopštila da u incidentu nije učestvovalo nijedno drugo vozilo, kao i da nije bilo povređenih.

Sterling se pojavio pred sudom u Bejzingstoku i priznao opasnu vožnju na putevima M25, M3, A327 i Minli Roud pre samog udesa.

Sterling je profesionalnu karijeru započeo u Liverpulu, da bi 2015. godine prešao u Mančester siti.

Nakon sedam godina provedenih u Mančester sitiju, prešao je u Čelsi, a u karijeri je kasnije igrao i za Arsenal i holandski Fejenord.

Klub iz Roterdama napustio je ovog leta i od tad je bez angažmana.

Za reprezentaciju Engleske nastupio je na tri Svetska i dva Evropska prvenstva, odigravši ukupno 82 utakmice i postigvaši 20 golova.

(Beta)