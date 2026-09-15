SKANDAL TRESE ENGLESKU! Rahim Sterling priznao krivicu zbog opasne vožnje, pao i zbog AZOT-OKSIDA
Sterling (31) je takođe priznao posedovanje šest boca sa azot-oksidom (droga klase C) i odbijanje da se podvrgne testiranju, preneo je Skaj Sports.
On je 28. maja izazvao udes vozeći automobil marke Lamborgini na auto-putu M3 u smeru ka jugu, u blizini petlje Minli.
Policija je saopštila da u incidentu nije učestvovalo nijedno drugo vozilo, kao i da nije bilo povređenih.
Sterling se pojavio pred sudom u Bejzingstoku i priznao opasnu vožnju na putevima M25, M3, A327 i Minli Roud pre samog udesa.
Sterling je profesionalnu karijeru započeo u Liverpulu, da bi 2015. godine prešao u Mančester siti.
Nakon sedam godina provedenih u Mančester sitiju, prešao je u Čelsi, a u karijeri je kasnije igrao i za Arsenal i holandski Fejenord.
Klub iz Roterdama napustio je ovog leta i od tad je bez angažmana.
Za reprezentaciju Engleske nastupio je na tri Svetska i dva Evropska prvenstva, odigravši ukupno 82 utakmice i postigvaši 20 golova.
(Beta)