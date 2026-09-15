Slušaj vest

Naime izvršni odbor UEFA doneo je odluku da samo dve najgore četvrtoplasirane reprezentacije automatski ispadaju u Ligu B, dok će dve najbolje poslednjeplasirane i dve najslabije trećeplasirane igrati u baražu sa drugoplasiranim selekcijama iz B dizivije.

1/10 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije, trening pred meč protiv Meksika Foto: Fss

Prethodnih sezona sve reprezentacije na dnu svojih grupa direktno su se selile u niži rang, dok su sve trećeplasirane morale u vrlo nezgodan baraž za opstanak. Tu je prošle sezone igrala i Srbija koja je uspela da eliminiše Austriju (1:1, 2:0) i sačuva svoj status u evropskom kremu.

Novi šablon biće uveden od sezone 2028/2029. Umesto četiri četvoročlane grupe, biće ih tri sa po šest nacionalnih timova u ligama A i B. Liga C brojaće dve grupe od šest i jednu od sedam ekipa, a Lige D više neće biti.

Izabranici Veljka Paunovića uskoro započinju takmičenje u drugoj grupi A divizije, gde će na otvaranju dočekati Grčku 24. septembra. Tri dana kasnije ugostiće Holandiju, kojoj će potom gostovati 4.oktobra Pre toga, otputovaće u Minhen na megdan Nemačkoj prvog dana oktobra.

Pored „orlova“ i Helena, favoriti za donji dom u svojim grupama su Turska, Češka i Vels. Ni Danska ne kotira najbolje, a usled vrlo teške grupe sa Španijom i Engleskom u plej-aut bi mogla i Hrvatska.