Slušaj vest

Odlukom Izvršnog komiteta UEFA, Beogradu je poverena organizacija finalne utakmice Lige Evrope 2029. godine.

1/4 Vidi galeriju Branko Radujko Foto: www.fss.rs

"Jedan od najvećih događaja evropskog klupskog fudbala biće odigran na novom Nacionalnom stadionu, a odluka doneta u Solunu predstavlja veliko priznanje Srbiji, ali i potvrdu poverenja koje naša zemlja i Fudbalski savez Srbije uživaju u evropskoj kući fudbala", navode u FSS.

"Reč je o drugom po značaju, atraktivnosti i prestižu finalu evropskih klupskih takmičenja, odmah posle Lige šampiona, čije će se finale te godine igrati nedelju dana kasnije na Kamp Nou u Barseloni. A pre toga, finale Lige Evrope na Nacionalnom stadionu u Beogradu. To je ogromna stvar za sve nas i još jedna potvrda velikog poverenja koje smo stekli", rekao je Radujko za zvanični sajt FSS i dodao:

"Posle odlično organizovanog Kongresa UEFA u Beogradu i poverenja koje smo dobili za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine, sada nam je poveren još jedan impresivan fudbalski događaj. Sasvim sigurno svi možemo da budemo ponosni, imamo mnogo razloga za to, ali nas, naravno, očekuje i veliki posao, baš kao što je veliki rad bio neophodan da bismo uopšte došli do ovakve odluke", objasnio je Radujko.

Tanjug