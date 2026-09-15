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Lans nije precizirao razloge ove krajnje neočekivane odluke.

Topmeler je preuzeo tim 16. juna i već u prvoj utakmici na klupi uneo trofej u klupske vitrine predvodivši Lans do pobede nad PSŽ-om u meču za pehar Superkupa Francuske.

Lans ne blista u Francuskoj ligi gde je trenutno deseti, nakon učinka 1-1-2 u prva četiri kola sezone i u tom nešto slabijem startu sezone mogu se pronaći razlozi za smenu nemačkog stručnjaka.

U Ligi šampiona Lans je u prvom meču savladao prašku Slaviju u gostima 3:2, nakon spektakularnog preokreta u nadoknadi meča.

Nemački trener neće predvoditi ekipu u predstojećoj utakmici protiv Monaka, već njegov dosadašnji asistent Janik Kahuzak za kojeg francuski mediji već pišu da će biti i trajno rešenje na klupi tima.