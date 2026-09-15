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Kolarov je suspendovan zbog crvenog kartona, a kako pišu italijanski mediji sudija Gerardo Mastrandea je zvanično objavio sve kazne zbog dešavanja u četvrtom kolu Serije A.

Aleksandar Kolarov u ulozi selektora Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

 Najveća među njima jeste i ona koja je zadesila Aleksandra Kolarova zbog dešavanja na meču sa Udinezeom.

Aleksandar Kolarov je dobio crveni karton u 19. minutu prvog poluvremena na utakmici protiv Udinezea. On je bio izuzetno neprijatan prema glavnom sudiji, zbog čega je dobio crveni karton, a onda je i nastavio da ga vređa nakon isključenja.

Zbog toga, Kolarov je dobio dve utakmice suspenzije, dok će morati da plati i 5.000 evra kazne.

Ovo automatski znači da Kolarov neće biti tu za derbi meč protiv Rome, gde je nastupao kao igrač.

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