"Leo Mesi će se naći na spisku igrača koji će uskoro biti objavljen. O tome se govorilo još otkako se Leo povukao iz reprezentacije. Uvek je postojala mogućnost da bi, nakon Svetskog prvenstva, Leo mogao da prestane da igra za Argentinu, a svi žele da se od nacionalnog tima oprosti upravo u Argentini. Na tome se radi već neko vreme, uz, naravno, poštovanje želja samog igrača. Očigledno je da su događaji vezani za njegovog oca i njegovo povlačenje iz reprezentacije imali veliki uticaj. Na tome se radilo tiho, uz uvažavanje Leovih želja, ali ideja je da se Leo Mesi oprosti u Argentini, na bar jednoj od te tri utakmice", objavio je on.