POSLEDNJI PLES LEA MESIJA: Magični Argentinac se oprašta na najlepši mogući način...
Lionel Mesi će se poslednji put naći na spisku nacionalnog tima Argentine.
Ova vest stigla je upravo iz Ar
Ova vest stigla je upravo iz Argentine, potvrdio je novinar Federiko Bueno.
"Leo Mesi će se naći na spisku igrača koji će uskoro biti objavljen. O tome se govorilo još otkako se Leo povukao iz reprezentacije. Uvek je postojala mogućnost da bi, nakon Svetskog prvenstva, Leo mogao da prestane da igra za Argentinu, a svi žele da se od nacionalnog tima oprosti upravo u Argentini. Na tome se radi već neko vreme, uz, naravno, poštovanje želja samog igrača. Očigledno je da su događaji vezani za njegovog oca i njegovo povlačenje iz reprezentacije imali veliki uticaj. Na tome se radilo tiho, uz uvažavanje Leovih želja, ali ideja je da se Leo Mesi oprosti u Argentini, na bar jednoj od te tri utakmice", objavio je on.
Argentina će tokom ove reprezentativne pauze odigrati tri prijateljske utakmice, sve tri kao domaćin:
30. septembar 2026: Argentina – Bolivija (Stadion Mario Alberto Kempes, Kordoba)
3. oktobar 2026: Argentina – Burkina Faso (Stadion Monumental, Buenos Ajres)
6. oktobar 2026: Argentina – Benin (Stadion Monumental, Buenos Ajres)
Kurir sport / Sportske.net.