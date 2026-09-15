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Lionel Mesi će se poslednji put naći na spisku nacionalnog tima Argentine.

Ova vest stigla je upravo iz Ar

Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Ova vest stigla je upravo iz Argentine, potvrdio je novinar Federiko Bueno.

"Leo Mesi će se naći na spisku igrača koji će uskoro biti objavljen. O tome se govorilo još otkako se Leo povukao iz reprezentacije. Uvek je postojala mogućnost da bi, nakon Svetskog prvenstva, Leo mogao da prestane da igra za Argentinu, a svi žele da se od nacionalnog tima oprosti upravo u Argentini. Na tome se radi već neko vreme, uz, naravno, poštovanje želja samog igrača. Očigledno je da su događaji vezani za njegovog oca i njegovo povlačenje iz reprezentacije imali veliki uticaj. Na tome se radilo tiho, uz uvažavanje Leovih želja, ali ideja je da se Leo Mesi oprosti u Argentini, na bar jednoj od te tri utakmice", objavio je on.

Argentina će tokom ove reprezentativne pauze odigrati tri prijateljske utakmice, sve tri kao domaćin:

30. septembar 2026: Argentina – Bolivija (Stadion Mario Alberto Kempes, Kordoba)

3. oktobar 2026: Argentina – Burkina Faso (Stadion Monumental, Buenos Ajres)

6. oktobar 2026: Argentina – Benin (Stadion Monumental, Buenos Ajres)

Kurir sport / Sportske.net.

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