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Tridesetpetogodišnji vezista nedavno je potpisao za Atletiko Nasional, čime je okončao dugogodišnji period igranja u inostranstvu, a sada je odlučio da se povuče iz reprezentacije Kolumbije.

"Posle mnogo godina, utakmica, trenutaka radosti i teških vremena, osećam da je došao trenutak da zatvorim jedno poglavlje svog života – moj put sa kolumbijskom reprezentacijom. Nošenje tog dresa bio je san, ali i ogromna odgovornost", rekao je Rodriges u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

Za seniorsku reprezentaciju debitovao je u oktobru 2011. godine, a najveći uspeh ostvario je na Svetskom prvenstvu 2014. u Brazilu, gde je sa šest golova na pet utakmica osvojio Zlatnu kopačku.

Rodriges je potom prešao u Real Madrid, za koji je igrao šest sezona i osvojio dve titule prvaka Španije. Tokom klupske karijere nastupao je i za Bajern Minhen i Everton, kao i za Olimpijakos, Sao Paulo, Rajo Valjekano, Klub Leon i Minesota junajted.

Za Kolumbiju je igrao na Mundijalima 2014, 2018. i 2026. godine, čime se izjednačio sa Karlosom Valderamom i Fredijem Rinkonom po broju nastupa na svetskim prvenstvima.

Bio je i kapiten Kolumbije u finalu Kupa Amerike 2024. godine, prvom finalu tog takmičenja za tu reprezentaciju posle 23 godine.

Rodriges je reprezentativnu karijeru završio sa 31 golom u 131 nastupu.

"Odlazim mirne savesti jer znam da sam dao apsolutno sve. Hvala za svaku uspomenu, svaki zagrljaj i svaki trenutak", poručio je Rodriges.

(Beta)

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