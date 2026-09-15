Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su na svom terenu Espanjol 2:1, u šestom kolu španske Primere.
Fudbal
RAJO SRUŠIO ESPANJOL: Domaćin slavio u ludoj završnici i stigao do važne pobede
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Strelci za Rajo Valjekano bili su Alvaro Garsija u trećem i Adria Padrosa u 26. minutu.
Gol za Espanjol postigao je Roberto Fernandes u 54. minutu.
Obe ekipe su osvojile po sedam bodova i nalaze se među timovima koji zauzimaju od osmog do 13. mesta na tabeli.
U narednom kolu, Rajo Valjekano će gostovati Osasuni, dok će Espanjol dočekati Elče.
(Beta)
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