Slušaj vest

Al Ain na čijoj klupi sedisrpski trener Vladimir Ivić deklasirao je sa sa čak 4:0, Al Nasr za koga nastupa legendarni Kristijano Ronaldo,

Vladimir Ivić Foto: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, James Heaton/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vladimir Ivić je odradio odličan posao u ovom meču, a posle prvog poluvremena niko nije ni mogao da zamisli šta će se desiti. Ekipa Al Aina je povela već u 25. minutu, kada je gol postigao Rahimi i tim rezultatom se i otišlo na poluvreme.

Isti igrač je uspeo da postigne gol u drugom poluvremenu, posle samo 18 minuta. Rahimi je opet zatresao mrežu, a ovoga je puta Kaku asistirao.

Samo devet minuta kasnije, postigao je gol i drugi Rahimi, na asistenciju je bio Kake.

Konačnih 4:0 je postigao Jakumakis, a upravo na asistenciju Sufijan Rahimi.

Ne propustiteFudbalMORBIDNO SKANDIRANJE U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Navijači provocirali Nevesa zbog pokojnog Žote, Ronaldo traži doživotnu zabranu!
Kristijano Ronaldo
FudbalRONALDO DRHTI - A DELOVAO JE NERDODIRLJIVO: Petorica napadača mu ozbiljno prete!
Kristijano Ronaldo
FudbalRONALDO SE PROPISNO IZBLAMIRAO! Naređivao saigračima, glumio pametnjakovića – pa ispao SMEŠAN! Njegova "GENIJALNA IDEJA" postala hit za SPRDNJU! (VIDEO)
Kristijano Ronaldo
FudbalON JE NAJPLAĆENIJI SPORTISTA NA SVETU! Zarada prvog na listi će vas ostaviti bez teksta, možete li da pogodite ko je u pitanju?
Kristijano Ronaldo Nikola Jokić Lebron Džejms Lionel Mesi

00:30
Grobari pozdravljaju fudbalere Partizana na poluvremenu protiv Tobola Izvor: МONDO/Dušan Ninković