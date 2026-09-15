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Al Ain na čijoj klupi sedisrpski trener Vladimir Ivić deklasirao je sa sa čak 4:0, Al Nasr za koga nastupa legendarni Kristijano Ronaldo,

1/8 Vidi galeriju Vladimir Ivić Foto: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, James Heaton/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vladimir Ivić je odradio odličan posao u ovom meču, a posle prvog poluvremena niko nije ni mogao da zamisli šta će se desiti. Ekipa Al Aina je povela već u 25. minutu, kada je gol postigao Rahimi i tim rezultatom se i otišlo na poluvreme.

Isti igrač je uspeo da postigne gol u drugom poluvremenu, posle samo 18 minuta. Rahimi je opet zatresao mrežu, a ovoga je puta Kaku asistirao.

Samo devet minuta kasnije, postigao je gol i drugi Rahimi, na asistenciju je bio Kake.

Konačnih 4:0 je postigao Jakumakis, a upravo na asistenciju Sufijan Rahimi.