Fudbaleri Liverpula plasirali su se u osminu finala engleskog Liga kupa, pošto su na svom terenu pobedili Totenhem 3:1.
Fudbal
TOTENHEM PAO NA ENFILDU! Liverpul sa tri gola overio plasman - Arsenal ubedljivo do osmine finala Liga kupa
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Strelci za Liverpul bili su Alison Mekalister u 21, Kodi Gakpo u 54. i Dominik Soboslai u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Gol za Totenhem postigao je Konor Galager u 69. minutu.
U osminu finala se plasirao i Arsenal, pošto je na gostujućem terenu pobedio Ipsvič 4:2.
Strelci za Arsenal bili su Maks Dauman u sedmom i 47, Noni Madueke u 16. i Mikel Morino u 58. minutu.
Golove za Ipsvič postigli su Anis Mehmeti u 62. i Čuba Akpom u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Plasman u osminu finala večeras su obezbedili i Piterboro, Fulam i Brentford.
(Beta)
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