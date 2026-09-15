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Strelci za Liverpul bili su Alison Mekalister u 21, Kodi Gakpo u 54. i Dominik Soboslai u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Totenhem postigao je Konor Galager u 69. minutu.

U osminu finala se plasirao i Arsenal, pošto je na gostujućem terenu pobedio Ipsvič 4:2.

Strelci za Arsenal bili su Maks Dauman u sedmom i 47, Noni Madueke u 16. i Mikel Morino u 58. minutu.

Golove za Ipsvič postigli su Anis Mehmeti u 62. i Čuba Akpom u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Plasman u osminu finala večeras su obezbedili i Piterboro, Fulam i Brentford.

(Beta)

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