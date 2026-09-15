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Real Madrid je do pobede došao golom Karlosa Espija u nadoknadi vremena,iako je vrlo rano stekao dva gola prednosti.

Real je je poveo autogolom golmana Elčea Ditura u 25. minutu posle slobodnjaka Arde Gulera, a duplirao prednost pogotkom Kilijana Mbapea u 33. posle asistencije Jana Diomandea.

Ipak, Elče se vratio u meč u poslednjih 20 minuta, pogocima Osoria u 71. i Nina u 83. minutu.

Pobedu Realu doneo je Espi u prvom minutu nadoknade vremena.

Inače, Karlos Espi je na isti način već doneo jednu pobedu kao Murinjov džoker sa klupe, u prvom kolu protiv Espanjola u gostima, takođe golom u nadoknadi vremena.

Real je sa 15 bodova na deobi prvog mesta sa Barselonom, a Elče je na 20. poziciji sa dva poena.

U narednom kolu, Real će gostovati Atletiko Madridu, dok će Elče u Barseloni gostovati Espanjolu.