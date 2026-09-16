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Na samom kraju letnjeg prelaznog roka Bruno Duarte je napustio Crvenu zvezdu i vratio se u Brazil. Vasko da Gama je za napadača izdvojila oko 2 miliona evra, a ta investicija je već počela da se isplaćuje.

Efikasni špic bio je strelac u revanš utakmici četvrtfinala Kopa Sudamerikane, u kojoj je njegov tim savladao Santa Fe rezultatom 2:0.

1/6 Vidi galeriju Bruno Duarte u dresu Vasko da Game Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia, Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia

Ključni trenutak dogodio se u 35. minutu - nakon dugog napada, Duarte je naleteo na loptu koju je u kazneni prostor poslao Alan Saldivija i u svom stilu zatresao mrežu za vođstvo. Prvi susret završen je bez golova (0:0) i zato je ovaj pogodak širom otvorio vrata prolaza.

Pobedu i plasman crno-belih iz Rija kasnije je potvrdio Dejvid.

Vasko da Gama će se u velikom brazilsko-argentinskom polufinalu Sudamerikane sastati sa Bokom Juniors. Klub iz Buenos Ajresa je u revanšu odigrao 1:1 protiv Sao Paula, što mu je bilo dovoljno za prolaz zahvaljujući pobedi u prvom meču na gostovanju (1:0).

Duarteu je ovo bio četvrti nastup u dresu Vaska. U prethodnom kolu Brazileira upisao je i asistenciju protiv Gremija, čime je pomogao ekipi da se približi izlasku iz zone ispadanja. Pre povratka u domovinu posle osam godina, u Brazilu je nastupao za Sao Paulo, Palmeiras i Portugesu.

Tokom dve sezone provedene u Crvenoj zvezdi, nosio je crveno-beli dres na 98 utakmica, ostvarivši učinak od 42 pogotka i 14 asistencija.

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