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Novi selektor fudbalske reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, Zlatko Dalić, objavio je prvi spisak igrača po stupanju na funkciju. Plan je da se azijski državni tim podigne na viši nivo uz korišćenje svih raspoloživih sredstava, pa se na spisku nalazi veliki broj naturalizovanih fudbalera.

Među 26 pozvanih igrača nalazi se niz internacionalaca, pre svega Brazilaca, ali i jedan Srbin. U pitanju je štoper Saša Ivković, koji bi trebalo da bude jedan od glavnih aduta u narednom periodu.

Ivković je rođen 1993. godine u Vukovaru, bio je mladi reprezentativac Srbije i talenat Partizana, ali nikada nije nastupao za seniorski "A" tim Srbije. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima igra od 2019. godine, kada je potpisao za Banijas. Nakon pet godina prešao je u Al Vahdu, dok od ovog leta nosi dres Al Vasla, u međuvremenu postavši državljanin UAE.

1/4 Vidi galeriju Saša Ivković Foto: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia, Naina Helen Jama / AFP / Profimedia, Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovo nije njegov prvi poziv za reprezentaciju Emirata. Tokom 2025. godine odigrao je osam utakmica i postigao gol u prijateljskom meču protiv Sirije. Dalić se odlučio za njegovo iskustvo, a olakšavajuća okolnost u prenošenju instrukcija ostalim igračima biće i to što govore istim jezikom. Ivković bi ponovo trebalo da nastupi za UAE već 24. septembra protiv Jemena.

U domaćem fudbalu Ivković je, pored Partizana, nastupao za ČSK Čelarevo, Teleoptik, OFK Bačku i Voždovac, gde je ostavio najdublji trag. Van granica Srbije pružao je zapažene partije za izraelski Ašdod i slovenački Maribor.

Osim na Ivkovića, Dalić u defanzivnoj liniji računa i na trojicu Brazilaca:

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Markos Meloni

Lukas Pimenta

Erik de Menezes

Vezni red i napad takođe su popunjeni velikim brojem naturalizovanih fudbalera.

Vezni red:

Šveđanin Ruben Filip

Brazilci Luan Pereira i Fabio de Lima

Argentinac Nikolas Himenez

Malijac Mamadu Kulibali

Napad:

Brazilci Bruno de Oliveira, Juri Cezar i Giljerme da Silva

Ričard Akonor (Gana)

Usman Kamara (Gvineja)

Dalić je preuzeo selekciju Emirata uz ugovor do 2030. godine, a primarni cilj je plasman na Svetsko prvenstvo u Maroku, Španiji i Portugalu. Zarada na novoj funkciji mogla bi da dostigne 20 miliona evra bez bonusa, što ga čini jednim od najplaćenijih selektora na svetu. To su finansijski uslovi koje Fudbalski savez Hrvatske, reprezentacije koju je vodio do srebra i bronze na svetskim prvenstvima, nije mogao da ponudi.

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