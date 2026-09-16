SRBIN NA SPISKU ZLATKA DALIĆA! Čuveni Hrvat zvao bivšeg fudbalera Partizana!
- Zlatko Dalić objavio je prvi spisak Ujedinjenih Arapskih Emirata, a među 26 pozvanih je i Srbin Saša Ivković. Štoper, nekadašnji talenat Partizana, od 2019. igra u UAE i sada nastupa za Al Vasl.
- Ivković je već igrao za Emirate tokom 2025. i postigao gol protiv Sirije, a novi nastup mogao bi da upiše 24. septembra protiv Jemena. Dalić u timu ima i veliki broj naturalizovanih fudbalera, uglavnom Brazilaca.
Novi selektor fudbalske reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, Zlatko Dalić, objavio je prvi spisak igrača po stupanju na funkciju. Plan je da se azijski državni tim podigne na viši nivo uz korišćenje svih raspoloživih sredstava, pa se na spisku nalazi veliki broj naturalizovanih fudbalera.
Među 26 pozvanih igrača nalazi se niz internacionalaca, pre svega Brazilaca, ali i jedan Srbin. U pitanju je štoper Saša Ivković, koji bi trebalo da bude jedan od glavnih aduta u narednom periodu.
Ivković je rođen 1993. godine u Vukovaru, bio je mladi reprezentativac Srbije i talenat Partizana, ali nikada nije nastupao za seniorski "A" tim Srbije. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima igra od 2019. godine, kada je potpisao za Banijas. Nakon pet godina prešao je u Al Vahdu, dok od ovog leta nosi dres Al Vasla, u međuvremenu postavši državljanin UAE.
Ovo nije njegov prvi poziv za reprezentaciju Emirata. Tokom 2025. godine odigrao je osam utakmica i postigao gol u prijateljskom meču protiv Sirije. Dalić se odlučio za njegovo iskustvo, a olakšavajuća okolnost u prenošenju instrukcija ostalim igračima biće i to što govore istim jezikom. Ivković bi ponovo trebalo da nastupi za UAE već 24. septembra protiv Jemena.
U domaćem fudbalu Ivković je, pored Partizana, nastupao za ČSK Čelarevo, Teleoptik, OFK Bačku i Voždovac, gde je ostavio najdublji trag. Van granica Srbije pružao je zapažene partije za izraelski Ašdod i slovenački Maribor.
Osim na Ivkovića, Dalić u defanzivnoj liniji računa i na trojicu Brazilaca:
Markos Meloni
Lukas Pimenta
Erik de Menezes
Vezni red i napad takođe su popunjeni velikim brojem naturalizovanih fudbalera.
Vezni red:
Šveđanin Ruben Filip
Brazilci Luan Pereira i Fabio de Lima
Argentinac Nikolas Himenez
Malijac Mamadu Kulibali
Napad:
Brazilci Bruno de Oliveira, Juri Cezar i Giljerme da Silva
Ričard Akonor (Gana)
Usman Kamara (Gvineja)
Dalić je preuzeo selekciju Emirata uz ugovor do 2030. godine, a primarni cilj je plasman na Svetsko prvenstvo u Maroku, Španiji i Portugalu. Zarada na novoj funkciji mogla bi da dostigne 20 miliona evra bez bonusa, što ga čini jednim od najplaćenijih selektora na svetu. To su finansijski uslovi koje Fudbalski savez Hrvatske, reprezentacije koju je vodio do srebra i bronze na svetskim prvenstvima, nije mogao da ponudi.
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