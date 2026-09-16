DUŠAN VLAHOVIĆ BACIO U TRANS NAVIJAČE BEŠIKTAŠA! Objavio je fotografiju koja govori više od hiljadu reči! (FOTO)
- Dušan Vlahović je glavna uzdanica Bešiktaša za duel sa Marsejom u prvom kolu Lige Evrope, a trener Vinćenco Italijano je s njim spremio posebnu taktičku zamku.
- Srpski golgeter je objavom sa treninga, uz emodži dinamita, poručio da je spreman za izazove koji dolaze.
- Vlahović je na tri meča u Super ligi Turske postigao četiri gola, iako je jednu utakmicu propustio zbog suspenzije.
Dušan Vlahović biće glavna uzdanica Bešiktaša u prvom kolu Lige Evrope, gde turski gigant na svom terenu dočekuje poljuljani Marsej (četvrtak, 21.00). Kako prenose turski mediji, trener Vinćenco Italijano obavio je poseban razgovor u četiri oka sa srpskim golgeterom pre poslednjeg treninga, gde su zajedno spremili taktičku zamku za francuskog predstavnika, a potez Vlahovića posle toga bacio je u trans navijače.
O čemu se zapravo radi?
Naime, srpski reprezentativac je uvertiru za ovaj meč napravio na društvenim mrežama. Objavom sa treninga, uz emodži dinamita koji eksplodira, poslao je jasnu poruku da je spreman za odbranu francuskog tima, ali i za sve izazove u sezoni!
Vlahović je na tri meča u Super ligi Turske postigao četiri gola, uprkos tome što je odradio utakmicu pauze zbog suspenzije zarađene na derbiju sa Fenerbahčeom. Dakle, zalet je uhvatio, a sudeći po objavi sa treninga - nema nameru da se zaustavi!
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