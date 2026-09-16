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Dušan Vlahović biće glavna uzdanica Bešiktaša u prvom kolu Lige Evrope, gde turski gigant na svom terenu dočekuje poljuljani Marsej (četvrtak, 21.00). Kako prenose turski mediji, trener Vinćenco Italijano obavio je poseban razgovor u četiri oka sa srpskim golgeterom pre poslednjeg treninga, gde su zajedno spremili taktičku zamku za francuskog predstavnika, a potez Vlahovića posle toga bacio je u trans navijače.

1/15 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

O čemu se zapravo radi?

Naime, srpski reprezentativac je uvertiru za ovaj meč napravio na društvenim mrežama. Objavom sa treninga, uz emodži dinamita koji eksplodira, poslao je jasnu poruku da je spreman za odbranu francuskog tima, ali i za sve izazove u sezoni!

Foto: Printscreen / Instagram / vlahovicdusan

Vlahović je na tri meča u Super ligi Turske postigao četiri gola, uprkos tome što je odradio utakmicu pauze zbog suspenzije zarađene na derbiju sa Fenerbahčeom. Dakle, zalet je uhvatio, a sudeći po objavi sa treninga - nema nameru da se zaustavi!

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