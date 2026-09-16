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Utakmicama Omonija - Selta i Ararat - Sparta Prag, koje će biti odigrane večeras od 18.45 časova, počinje nova sezona u fudbalskoj Ligi Evrope.

U Ligi Evrope i ove sezone učestvuje 36 klubova, a biće odigrano osam kola. U svakom kolu biće odigrano po 18 utakmica. Poslednje, osmo kolo na programu je 28. januara 2027. godine.

Osam prvoplasiranih ekipa će obezbediti direktan plasman u osminu finala LE, dok će klubovi od 9. do 24. mesta igrati baraž za plasman u osminu finala. Klubovi, koji na kraju ligaške faze zauzmu od 25. do 36. mesta, završiće sezonu.

Finale Lige Evrope biće odigrano 26. maja 2027. godine u Frankfurtu.

Parovi 1. kola LE:

sreda, 16. septembar: Ararat - Sparta Prag (18.45 časova), Omonija - Selta (18.45), Bajer Leverkuzen - Celje (21), Milan - Benfika (21), Olimpijakos - Jagjelonija (21), Anderleht - Olimpik Lion (21), Šturm - Ren (21), Sanderlend - AZ Alkmar (21), Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb (21).

četvrtak, 17. septembar: OFI - Hofenhajm (18.45), Levski Sofija - Salcburg (18.45), Juventus - NEC (21), Real Sosijedad - Bornmut (21), Viktorija Plzenj - Union SŽ (21), Seltik - Ferencvaroš (21), Kristal Palas - Leh (21), Bešiktaš - Olimpik Marsej (21) i Lilestrem - Torense (21).

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Luka Stojković gol za Dinamo Izvor: Arena sport 7