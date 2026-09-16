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Nešto novo iz kuhinje Sveta malog fudbala - emisija Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom u kojoj je glavna tema futsal i sve vezano za ovaj sport i mali fudbal.

U prvoj epizodi Denis Inajetović i Žarko Sokić razgovarali su o aktuelnim temama vezanim za svet futsala i malog fudbala i pokušali sve da približe publici na poseban način. U prvoj epizodi možete čuti nešto više o Prvoj i Drugoj futsal ligi Srbije koje počinju 18. septembra i koje garantuju spektakl, reprezentaciji, ali i anegdotama koje će Vas nasmejati do suza! Evo i kompletne epizode...

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