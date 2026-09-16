ZVEZDA U NEDELJU JURI 90. JUBILARNU POBEDU: Radnički na Marakani, karte po povoljnim cenama
Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju 20. septembra od 19.00 časova dočekati Radnički iz Niša u okviru 10. kola srpske Superlige.
Pred izabranicima Alberta Rijere je sjajna prilika da pred domaćim navijačima na stadionu "Rajko Mitić" stignu do jubilarne 90. pobede u međusobnim duelima sa niškim klubom i nastave uspešan niz u borbi za šampionsku titulu.
Tradicija i bogata istorija duela dva tima svedoče o dugogodišnjem rivalstvu, ali i dominaciji beogradskih crveno-belih. Crvena zvezda i Radnički su do sada odigrali ukupno 129 utakmica u svim takmičenjima, a beogradski klub je zabeležio čak 89 trijumfa, uz 23 remija i 17 poraza.
Predstojeći susret na Marakani biće 130. okršaj dva rivala, a na poslednjem međusobnom duelu, odigranom 21. marta prethodne sezone na stadionu "Rajko Mitić" u okviru 28. kola Superlige Srbije, crveno-beli su slavili rezultatom 2:0 pogocima Aleksandra Kataija u finišu prvog poluvremena i Bruna Duartea u 64. minutu susreta.
Karte za meč sa ekipom iz Niša su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona biti dostupne u subotu od 11.00 do 16.00 sati, kao i na dan meča od 12.00 časova pa sve do početka duela.
Sever – 400 dinara
Istok – 500 dinara
Zapad – 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" – 1.400 dinara