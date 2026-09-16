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Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju 20. septembra od 19.00 časova dočekati Radnički iz Niša u okviru 10. kola srpske Superlige.

Pred izabranicima Alberta Rijere je sjajna prilika da pred domaćim navijačima na stadionu "Rajko Mitić" stignu do jubilarne 90. pobede u međusobnim duelima sa niškim klubom i nastave uspešan niz u borbi za šampionsku titulu.

Albert Rijera i Mirko Ivanić na utakmici u Surdulici Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Tradicija i bogata istorija duela dva tima svedoče o dugogodišnjem rivalstvu, ali i dominaciji beogradskih crveno-belih. Crvena zvezda i Radnički su do sada odigrali ukupno 129 utakmica u svim takmičenjima, a beogradski klub je zabeležio čak 89 trijumfa, uz 23 remija i 17 poraza.

Predstojeći susret na Marakani biće 130. okršaj dva rivala, a na poslednjem međusobnom duelu, odigranom 21. marta prethodne sezone na stadionu "Rajko Mitić" u okviru 28. kola Superlige Srbije, crveno-beli su slavili rezultatom 2:0 pogocima Aleksandra Kataija u finišu prvog poluvremena i Bruna Duartea u 64. minutu susreta.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Karte za meč sa ekipom iz Niša su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona biti dostupne u subotu od 11.00 do 16.00 sati, kao i na dan meča od 12.00 časova pa sve do početka duela.

Sever – 400 dinara

Istok – 500 dinara

Zapad – 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 1.400 dinara