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Bartina Kuman, supruga legendarnog holandskog fudbalera i trenera Ronalda Kumana, preminula je u 65. godini nakon višegodišnje borbe sa rakom dojke.

Vest o njenoj smrti objavljena je danas, a prema navodima holandskih medija, Bartina je preminula u utorak, 15. septembra.

Bartina se sa teškom bolešću borila godinama. Rak dojke joj je prvi put dijagnostikovan 2010. godine, da bi se bolest vratila 2018. godine. Kasnije je utvrđeno da je reč o hroničnom obliku bolesti, a Ronald Kuman je u prethodnom periodu otvoreno govorio o zdravstvenom stanju svoje supruge i teškoj situaciji kroz koju je prolazila njihova porodica.

Posebno teško bilo je tokom ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, kada Bartina zbog lečenja nije mogla da otputuje u Sjedinjene Američke Države, gde je Kuman predvodio reprezentaciju Holandije. Kuman je tada govorio koliko mu teško pada što je daleko od supruge dok ona prolazi kroz terapije.

Nakon završetka Mundijala Kuman je odlučio da napusti mesto selektora Holandije, a potom je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa Bartinom uz poruku da je „ostatak nebitan u životu“.

Ronald i Bartina bili su u braku od 1985. godine i imaju troje dece – Timu, Ronalda juniora i Debi, a iza sebe su ostavili i porodicu sa četvoro unučadi.

Kuman se od supruge oprostio emotivnom porukom:

„Sa dubokom tugom, ali i sa velikim ponosom i ljubavlju, opraštamo se od moje divne supruge, naše najdraže majke i bake.“

Bartina Kuman imala je 65 godina.