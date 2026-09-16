JIRGEN KLOP NIJE USPEO DA ZAVRŠI OZBILJNU MISIJU: Selektor Nemačke ostao bez stuba odbrane!
Defanzivac Real Madrida Antonio Ridiger povukao se iz reprezentacije Nemačke. Odluku je saopštio 1. septembra u objavi na Instagramu, gde je naveo da je posle 12 godina i 86 nastupa u nacionalnom dresu vreme da mesto prepusti mlađim igračima.
Novi selektor Jirgen Klop navodno je pokušao da ga nagovori na promeni odluku uoči objavljivanja svog prvog spiska, ali bez uspeha.
Nemačka će tako u Ligi nacija, u grupi sa Srbijom, Holandijom i Grčkom, nastupati bez iskusnog štopera.
Pored Ridigera, odlazak iz državnog tima najavili su i Leon Gorecka, Liroj Sane i Paskal Gros.
Ridigerov poslednji nastup za "elf" zabeležen je u šesnaestini finala Svetskog prvenstva 2026. godine, kada je Nemačka eliminisana od Paragvaja nakon izvođenja penala.
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