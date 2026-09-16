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Defanzivac Real Madrida Antonio Ridiger povukao se iz reprezentacije Nemačke. Odluku je saopštio 1. septembra u objavi na Instagramu, gde je naveo da je posle 12 godina i 86 nastupa u nacionalnom dresu vreme da mesto prepusti mlađim igračima.

Ridiger u dresu Real Madrida Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press /Profimedia

Novi selektor Jirgen Klop navodno je pokušao da ga nagovori na promeni odluku uoči objavljivanja svog prvog spiska, ali bez uspeha.

Jirgen Klop Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemačka će tako u Ligi nacija, u grupi sa Srbijom, Holandijom i Grčkom, nastupati bez iskusnog štopera.

Pored Ridigera, odlazak iz državnog tima najavili su i Leon Gorecka, Liroj Sane i Paskal Gros.

Ridigerov poslednji nastup za "elf" zabeležen je u šesnaestini finala Svetskog prvenstva 2026. godine, kada je Nemačka eliminisana od Paragvaja nakon izvođenja penala.

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Antonio Ridiger

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Vozinja, Zelenortska ostrva, Mundijal 2026 Izvor: Instagram