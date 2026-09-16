HALANDOV SLATKIŠ! ZNATE LI ŠTA JE TO? KLINCI SU POLUDELI: Nekada se pričalo o Dušku Dugoušku, a sada o Erlingu
Erling Haland, fudbaler Mančester sitija i reprezentacije Norveške, svakim svojim postupkom privlači veliku pažnju javnosti.
Ljubav Erlinga Halanda prema grickanju presne šargarepe izazvala je ogroman skok u prodaji i potrošnji ovog povrća širom Norveške, ali i efekat među najmlađom populacijom u toj skandinavskoj zemlji.
Neobična oranž lizalica
Napadač Mančester sitija i reprezentacije Norveške Erling Haland često se može videti u javnosti kako gricka živu šargarepu pre treninga, dok vozi automobil, ili dok daje autograme. Koristi je kao zdravu zamenu za slatkiše i brz izvor energije bez šećera.
Inspirisani reklamama i njegovom omiljenom užinom, deca i tinejdžeri u Norveškoj prozvali su šargarepu "Haland-godteri", odnosno "Halandovi slatkiši" ili "Halandova lizalica".
Mladi kupuju šargarepu
Ono što je posebno zanimljivo u celoj priči, jeste da se u Norveškoj povećala potražnja za sirovom šargarepom. Norveško Ministarstvo poljoprivrede zabeležilo je primetan porast prodaje šargarepe u supermarketima, jer mladi navijači masovno kopiraju ishranu svog fudbalskog heroja.
Norveški medij "VG" je u julu 2026. opisao nekoliko konkretnih primera. Jedan šestogodišnjak je, nakon što je gledao Halanda na Svetskom prvenstvu, počeo da traži šargarepu umesto slatkiša, nazivajući je "Haaland-godtteri". Počeo je i više da igra fudbal, jede ribu i vodi računa o spavanju.
Uzor deci
Još upečatljiviji je primer 14-godišnjaka iz Norveške koji je počeo sam da sprema doručak sa jajima, integralnim hlebom, voćem i povrćem i da vodi računa da legne ranije. Njegova majka je to nazvala "Haland-efektom", piše isti magazin.
Nije samo stvar u šargarepi. Erling Haland je postao uzor zato što deci govori o neophodnosti treninga i fizičke aktivnosti, zatim kvalitetne ishrane, dovoljno sna, discipline i izbegavanje nezdravih navika.
Promoviše zdravu ishranu
Norveška profesorka nutricionizma Stine Mari Ulven ocenila je da Haland može biti pozitivan uzor, upravo zato što promoviše više ribe, voća i povrća. Istovremeno je naglasila da je njegov režim napravljen za vrhunskog sportistu, pa deca ne treba slepo da kopiraju njegovu ishranu.
I još jedna zanimljivost. Halandov status uzora dece nije ograničen na ishranu. Njegovo odrastanje se često navodi kao primer norveškog modela sporta, koji decu podstiče da se bave sa više sportova, a ne da prerano budu specijalizovana samo za fudbal. Kao dete se Haland bavio atletikom, rukometom i skijaškim trčanjem.