Slušaj vest

Erling Haland, fudbaler Mančester sitija i reprezentacije Norveške, svakim svojim postupkom privlači veliku pažnju javnosti.

Ljubav Erlinga Halanda prema grickanju presne šargarepe izazvala je ogroman skok u prodaji i potrošnji ovog povrća širom Norveške, ali i efekat među najmlađom populacijom u toj skandinavskoj zemlji.

Erling Haland gricka šargarepu umesto slatkiša Foto: Printskrin/X

Neobična oranž lizalica

Napadač Mančester sitija i reprezentacije Norveške Erling Haland često se može videti u javnosti kako gricka živu šargarepu pre treninga, dok vozi automobil, ili dok daje autograme. Koristi je kao zdravu zamenu za slatkiše i brz izvor energije bez šećera.

Inspirisani reklamama i njegovom omiljenom užinom, deca i tinejdžeri u Norveškoj prozvali su šargarepu "Haland-godteri", odnosno "Halandovi slatkiši" ili "Halandova lizalica".

Mladi kupuju šargarepu

Ono što je posebno zanimljivo u celoj priči, jeste da se u Norveškoj povećala potražnja za sirovom šargarepom. Norveško Ministarstvo poljoprivrede zabeležilo je primetan porast prodaje šargarepe u supermarketima, jer mladi navijači masovno kopiraju ishranu svog fudbalskog heroja.

Norveški medij "VG" je u julu 2026. opisao nekoliko konkretnih primera. Jedan šestogodišnjak je, nakon što je gledao Halanda na Svetskom prvenstvu, počeo da traži šargarepu umesto slatkiša, nazivajući je "Haaland-godtteri". Počeo je i više da igra fudbal, jede ribu i vodi računa o spavanju.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland sa šargarepom Foto: Printskrin/X

Uzor deci

Još upečatljiviji je primer 14-godišnjaka iz Norveške koji je počeo sam da sprema doručak sa jajima, integralnim hlebom, voćem i povrćem i da vodi računa da legne ranije. Njegova majka je to nazvala "Haland-efektom", piše isti magazin.

Nije samo stvar u šargarepi. Erling Haland je postao uzor zato što deci govori o neophodnosti treninga i fizičke aktivnosti, zatim kvalitetne ishrane, dovoljno sna, discipline i izbegavanje nezdravih navika.

Živi i hrani se zdravo - Erling Haland Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Promoviše zdravu ishranu

Norveška profesorka nutricionizma Stine Mari Ulven ocenila je da Haland može biti pozitivan uzor, upravo zato što promoviše više ribe, voća i povrća. Istovremeno je naglasila da je njegov režim napravljen za vrhunskog sportistu, pa deca ne treba slepo da kopiraju njegovu ishranu.

I još jedna zanimljivost. Halandov status uzora dece nije ograničen na ishranu. Njegovo odrastanje se često navodi kao primer norveškog modela sporta, koji decu podstiče da se bave sa više sportova, a ne da prerano budu specijalizovana samo za fudbal. Kao dete se Haland bavio atletikom, rukometom i skijaškim trčanjem.