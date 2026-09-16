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UEFA je odlučila da novo velelepno sportsko zdanje u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, čime će Srbija prvi put dobiti priliku da ugosti jedno od najvećih klupskih evropskih finala na stadionu koji se još nalazi u izgradnji.

Finale LE igraće se na Nacionalnom stadionu u Beogradu!

Odluka je doneta na sastanku Izvršnog komiteta UEFA 15. septembra 2026. godine. Za finale Lige Evrope 2028. određen je Nacionalni stadion u Bukureštu, dok će godinu dana kasnije najvažnija utakmica drugog po kvalitetu UEFA klupskog takmičenja biti odigrana u Srbiji.

Biće to svojevrsna kruna čitavog projekta Nacionalnog stadiona, koji bi trebalo da postane novi fudbalski centar Srbije i jedan od najvažnijih sportskih objekata u zemlji.

1/9 Vidi galeriju OVAKO ĆE IZGLEDATI NACIONALNI STADION: Srbija će dobiti VELELEPNI objekat na kome će joj mnogi POZAVIDETI! FOTO Foto: Ministarstvo Finansija

Kapacitet

Nacionalni stadion gradi se u Surčinu, u neposrednoj blizini beogradskog aerodroma "Nikola Tesla", između beogradske obilaznice i auto-puta "Miloš Veliki". Lokacija je izabrana tako da novi sportsko-izložbeni kompleks bude povezan sa najvažnijim saobraćajnicama, ali i dovoljno blizu Beogradu.

Planirano je da stadion ima 52.000 sedišta, čime će postati daleko najveći fudbalski stadion u Srbiji i objekat koji može da odgovori zahtevima najvećih međunarodnih takmičenja. Projekat je radio poznati britanski arhitekta Mark Fenvik, koji je učestvovao u projektovanju velikih sportskih objekata, uključujući stadione u Kataru.

Još od predstavljanja projekta, stadion je zamišljen kao objekat koji bi trebalo da ispuni najviše evropske standarde. Upravo je dobijanje finala Lige Evrope 2029. svojevrsna potvrda da UEFA u njemu vidi potencijal za organizaciju događaja najvišeg nivoa.

Izgled

Novi stadion projektovan je kao moderan, otvoren i transparentan objekat, sa specifičnim arhitektonskim rešenjem i velikim brojem zelenih površina. Ideja je da ne bude samo fudbalska arena već deo šireg kompleksa koji će funkcionisati tokom čitave godine.

Prema ranije predstavljenim planovima, Nacionalni stadion trebalo bi da ima oko 52.000 mesta, oko 10.000 parking mesta i sadržaje koji bi ga povezivali sa ostatkom kompleksa u Surčinu. FSS je još ranije naveo da je stadion zamišljen kao moderan objekat sa zelenim površinama i sadržajima koji prevazilaze samu fudbalsku funkciju.

Njegova lokacija biće posebno važna tokom velikih utakmica. Blizina Aerodroma "Nikola Tesla", auto-puta "Miloš Veliki" i obilaznice omogućava jednostavniji dolazak navijača i gostiju iz inostranstva.

1/18 Vidi galeriju Gradilište EXPO: Nacionalni stadion Foto: Petar Aleksić

Ceo kompleks

Nacionalni stadion neće biti izolovan sportski objekat. On se gradi kao deo šireg projekta u Surčinu, na prostoru na kojem se razvija kompleks povezan sa EXPO 2027.

Pored stadiona, planirani su izložbeni prostor, novi Beogradski sajam, Akvatik centar i rezidencijalni kompleks sa oko 1.500 stanova. Sam izložbeni prostor EXPO kompleksa projektovan je na površini od oko 25 hektara, dok bi ukupna površina izložbenih objekata trebalo da iznosi oko 230.000 kvadratnih metara.

Stadion će tako biti deo potpuno novog dela Beograda koji će tokom narednih godina dobiti čitavu infrastrukturu potrebnu za organizaciju velikih međunarodnih događaja.

Spektakl

Ipak, ono što je sada posebno izdvojilo Nacionalni stadion jeste odluka UEFA da mu poveri finale Lige Evrope 2029.

To znači da će za nešto manje od tri godine od danas u Srbiju stići dva najbolja kluba koja do tada budu stigla do završnice ovog takmičenja. Pred više od 50.000 gledalaca biće odigrana utakmica koja će privući pažnju čitave Evrope.

UEFA je već odredila i ostale domaćine velikih finala za ovaj period. Liga šampiona 2028. igraće se u Minhenu, a 2029. na Barseloninom Kamp Nou. Finale Lige Evrope 2028. pripalo je Bukureštu, dok će Nacionalni stadion Srbije biti domaćin godinu dana kasnije.

Za Srbiju je posebno značajno što će se među domaćinima najvećih evropskih finala naći stadion koji u trenutku donošenja odluke UEFA još nije završen. To govori i o tome koliko je važno da čitav projekat bude realizovan u planiranim rokovima i da objekat bude spreman za međunarodne događaje.

Uskoro kraj

Prema ranije objavljenim najavama, cilj je da Nacionalni stadion bude završen do kraja 2026. godine. Prilikom početka izgradnje pominjan je i precizan rok – 1. decembar 2026. godine.

Radovi na stadionu počeli su 2024. godine, kada je položen kamen temeljac, a objekat se sada nalazi u završkoj fazi izgradnje.

Prvi veliki test neće biti samo sam fudbal, već kompletna organizacija – saobraćaj, bezbednost, dolazak navijača, rad medija, VIP i UEFA zona, pristup ekipama, televizijska produkcija i svi ostali segmenti koji su neophodni za organizaciju finala jednog evropskog takmičenja.

1/10 Vidi galeriju KAO SPEJS-ŠATL! Ovako će izgledati nacionalni stadion u Surčinu, čudo arhitekture! LEPOTICA od 52.000 MESTA Foto: Kurir TV, Ministarstvo Finansija

Orlovi

Nacionalni stadion trebalo bi da postane i novi dom reprezentacije Srbije.

"Orlovi" su decenijama igrali na stadionu Rajko Mitić, odnosno stadionu Partizana, dok je nekoliko reprezentativnih utakmica održavano i na drugim stadionima u Srbiji. Novi objekat trebalo bi da donese potpuno drugačije uslove i infrastrukturu prilagođenu savremenom fudbalu.

Kapacitet od oko 52.000 mesta omogućiće da najveće utakmice reprezentacije prati veliki broj navijača, dok bi moderna infrastruktura trebalo da omogući standarde kakve zahtevaju najveća evropska takmičenja.

A upravo je finale Lige Evrope 2029. pokazatelj ambicije da Nacionalni stadion ne bude samo mesto na kojem će igrati reprezentacija Srbije, već i objekat sposoban da ugosti najbolje evropske klubove.

EXPO

Posebnu simboliku ima činjenica da se Nacionalni stadion gradi u okviru jednog od najvećih infrastrukturnih projekata koji se trenutno realizuju u Srbiji.

EXPO 2027. biće prvi veliki događaj koji će promeniti izgled ovog dela Surčina i doneti ogroman broj gostiju iz čitavog sveta. Stadion će biti jedan od najvažnijih objekata čitavog kompleksa.

A onda, dve godine kasnije, na isto mesto stiže finale Lige Evrope.

Tako bi Surčin u relativno kratkom periodu trebalo da postane domaćin velikih međunarodnih događaja potpuno različitog karaktera – od svetske izložbe do jednog od najvećih fudbalskih finala u Evropi.

Ponos

Za srpski fudbal Nacionalni stadion predstavlja i mnogo više od novog objekta sa velikim kapacitetom.

Srbija je poslednjih godina dobila nove ili potpuno rekonstruisane stadione u više gradova, među kojima su Loznica, Leskovac i Zaječar, dok se paralelno razvija infrastruktura i u drugim sredinama. Nacionalni stadion trebalo bi da bude vrhunac tog procesa i centralno mesto najvećih utakmica. FSS je još ranije isticao razvoj sportske infrastrukture kao jedan od važnih segmenata razvoja srpskog sporta.

Dodela finala Lige Evrope sada je dodatna potvrda da Srbija želi da se pozicionira kao domaćin velikih evropskih sportskih događaja.

Do 2029. godine ima još dovoljno vremena, ali je najvažniji datum već poznat.

I to će biti utakmica za koju će oči čitave Evrope biti uprte upravo u Surčin.