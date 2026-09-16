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Spektakularna vest dolazi iz Francuske, a tiće se jednog od najvećih bisera srpskog fudbalera Vasilija Novičića.

Mladi vezni igrač IMT Vasilije Novičić skautiran je na najvišem nivou od strane šampiona Evrope PSŽ.

Vasilije Novičić mladi fudbaler IMT Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prvi skaut PSŽ na licu mesta

Uprava Pari Sen Žermena je identifikovala mladog srpskog fudbalskog vunderkinda Vasilija Novičića (18) kao metu za predstojeći prelazni rok. Ovo je priča koja se razvija, piše francuski portal Les Transferts.

Pari Sen Žermen se već priprema za sledeći letnji prelazni rok, a Luis Kampos istražuje nekoliko opcija. Sportski savetnik kluba iz Pariza navodno je aktivirao posebno zanimljivu pretragu u Srbiji. Prema pisanju X stranice "Zone90", PSŽ prati Vasilija Novičića.

PSŽ neće da čeka

Sa samo 18 godina, Vasilije Novičić igra za beogradski IMT. Mladi vezni igrač ima ugovor do juna 2027. godine sa klubom. Baš zbog toga, vrlo je verovatno da će IMT pokušati prodaju svog najboljeg fudbalera već ove zime. Vasilije Novičić je srpski reprezentativac u selekciji do 19 godina. Specijalizovani portal Transfermarkt Novičića procenjuje na 4.000.000 evra, ali nema sumnje da bi čelnici IMT tražili duplo više novca.

Prema pisanju "Zone90", Pari Sen Žermen je već pokrenuo razgovore sa predstavnicima igrača. Luis Kampos, jedan od najvažnijih ljudi u skauting službi PSŽ, posebno ceni mlade talente sa značajnim potencijalom, posebno one kojima bi cena u dogledno vreme prilično mogla da poraste. Novičićev profil bi stoga savršeno odgovarao ovoj strategiji.

1/6 Vidi galeriju Vasilije Novičić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda davala 5 miliona evra

Uprkos mladim godinama, Vasilije Novičić već pokazuje da je najvažniji igrač u svom klubu IMT. Od početka sezone, srpski vezni fudbaler odigrao je devet utakmica, postigao jedan gol i imao dve asistencije. PSŽ će morati brzo da deluje kako bi izbegao povećanu konkurenciju, jer Novičića prati još nekoliko klubova iz Evrope. Zimski prelazni rok bi stoga mogao da predstavlja idealnu priliku za finalizaciju ovog dogovora.

Da podsetimo, Crvena zvezda je u više navrata pokazala interesovanje za Vasilija Novičića. Vođeni su pregovori između dva kluba, ali do realizacije transfera nije došlo. U maju 2025. Crvena zvezda je nudila 2.000.000 evra, dok je IMT tražio 5.000.000 evra. U martu ove godine Zvezda je podigla sumu, nudila je 5.000.000 evra uz 25 odsto od naredne prodaje, ali je IMT tražio milion više.