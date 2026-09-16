Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Čelsi ove sezone ne nastupa u evropskim takmičenjima, pa je kompletan fokus usmeren na Premijer ligu. Osnovni cilj za novog menadžera Ćabija Alonsa jeste obezbeđivanje plasmana u Ligu šampiona za narednu sezonu.

"Plavci" su na startu šampionata osvojili sedam bodova u prva četiri kola. Već zaostaju pet bodova za Arsenalom i Mančester sitijem, pa snovi o borbi za titulu deluju nerealno.

Dok napad funkcioniše odlično uz 10 postignutih golova, najveći problem predstavlja odbrana. Londonski tim je primio čak devet pogodaka, što se ocenjuje kao neprihvatljivo.

Napad na Bastonija u zimskom prelaznom roku

Ćabi Alonso jasno vidi gde tim popušta i taj problem pokušaće da reši tokom zime, kada će Čelsi krenuti po štopera Intera Alesandra Bastonija.

1/5 Vidi galeriju Alesandro Bastoni Foto: Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Prema pisanju lista "Korijere delo Sport", Alonso insistira na dolasku reprezentativca Italije, a klub je spreman da ponudi 80.000.000 evra na ime obeštećenja.

Italijanski šampion će izvesno tražiti više novca. Upravo su visoki finansijski zahtevi bili razlog što je Barselona letos odustala od Bastonija, koga je želeo i Hansi Flik.

Rešavanje pitanja zadnjeg veznog

Uz Bastonija, Čelsi će na zimu potražiti i novog zadnjeg veznog.

Klub je poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka ostao bez već viđenog pojačanja, pošto na volšeban način nije realizovan transfer Lamina Kamare iz Monaka, koji je bio planiran kao zamena za Enca Fernandeza.

BONUS VIDEO: