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Ipak, uvertira ovog susreta ostala je u senci kontroverznog detalja iz tunela stadiona. Igrači Madriđana izašli su na teren u specijalnim majicama pruživši podršku Seuti, španskoj enklavi na severu Afrike koja se poslednjih dana našla u žiži svetske javnosti zbog eskalacije migrantske krize i masovnog priliva migranata iz Maroka.

Posebnu pažnju privukao je potez trojice prvotimaca Kraljevskog kluba. Kilijan Embape, Vinisijus Žunior i Ibrahima Konate odbili su da prikažu natpis „Svi smo mi Seutanci”, pa su majice navukli samo preko ramena, svesno prikrivajući poruku ispisanu na prednjoj strani.

Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Sličan gest viđen je dan ranije na meču Betisa i Viljareala, gde su igrači nosili identične majice. Među njima se našao i marokanski reprezentativac Abde Ezalzuli, koji se u domovini odmah suočio sa žestokim optužbama za izdaju, nakon čega je morao javno da objašnjava kako njegov potez nije imao nikakvu političku pozadinu.

Kada je došao red na jučerašnji meč, Mbape je u tunelu prvo detaljno proučio tekst na majici, a potom je, u dogovoru sa Vinisijusom i Konateom, odlučio da izbegne slanje poruke koja bi podigla dodatne političke tenzije.

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Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid