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FK Crvena zvezda dominantan je klub kada su u pitanju rezultati, ali i finansijski prihodi u ovom delu Evrope.

U poslednjih deset godina Crvena zvezda je ostvarila veliki broj unosnih izlaznih transfera, čime je stekla epitet ozbiljnog kluba koji ostvaruje veliku dobit i prihode.

Rukovodstvo FK Crvena zvezda - Zvezdan Terzić, Mitar Mrkela, Svetozar Mijailović, Marko Marin, Marko Petrović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Brojke ne lažu

Kada se pogleda mapa nekadašnje SFR Jugoslavije i uporedi Crvena zvezda sa klubovima iz Hrvatske, onda se dolazi do frapantnih i iznenađujućih podataka. Zvuči neverovatno, ali istinito da Crvena zvezda bolje posluje od tri najbolja kluba iz zemlje Evropske unije, uz sve pogodnosti i benefite koje imaju klubovi iz Hrvatske, baš zbog te činjenice. Naime, fudbaleri iz Hrvatske nemaju status stranca širom EU, što ne važi za Srbe. Brojke su surove, ali govore istinu.

FK Crvena zvezda je u poslednje dve sezone prihodovala 95.050.000 evra, dok su tri najveća kluba iz Hrvatske - Dinamo Zagreb, Hajduk i Rijeka zajedno prodali igrače u vrednosti od 85.350.000 evra. Razlika u korist Crvene zvezde je 9.700.000 evra.

Crvena zvezda je u sezoni 2024/2025 na transferima igrača zaradila 46.200.000, a u sezoni 2025/2026 48.850.000 evra.

1/12 Vidi galeriju Veljko Milosavljević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Velja, Mesi i Điga za anale

Najveće prodaje crveno-belih pre dve godine bili su Naser Điga u Vulverhempton za 12.000.000 evra, In Bom Hvan u Fejenord (7.000.000), Osman Bukari u Ostin (7.000.000), Ognjen Mimović u Fenerbahče (6.700.000), Marko Stamenić u Notingem (5.500.000), Žan Filip Kraso u Pariz (1.500.000), Kings Kangva u Hapoel Ber Ševu (1.320.000), Nemanja Stojić u Makabi Tel Aviv (1.200.000), Srđan Mijailović u Al Vasl (1.200.000)...

Sezonu kasnije najveći profit klub sa Marakane napravio je na prodaji Veljka Milosavljevića u Bornmut (15.000.000), Andrije Maksimovića u Lajpcig (14.100.000), Lazara Jovanovića u Štutgart (5.150.000), Šerifa Endijaja u Samsun (4.000.000), Strahinje Stojkovića u Sent Etjen (2.800.000), Ebenazera Anana u Sent Etjen (2.000.000), Luke Ilića u Ovijedo (2.000.000), Pume Rodrigeza u Huarez (1.700.000), Andreja Đurića u Malme (1.500.000)...

Najveća prodaja Dinama u protekle dve godine - Martin Baturina Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Baturina i Sučić spasili Dinamo

Zagrebački Dinamo je najbolje zaradio na prodajama Frana Brodića u Ujpešt (1.500.000) i Marka Tolića u Slovan (1.000.000) i to pre dve godine. Prošle sezone dobit je bila kudikamo veća - Martin Baturina je odlaskom u Komo doneo 18.000.000 evra, Petar Sučić u Inter (14.600.000), Vilfrid Kanga u Gent (1.200.000), Maksim Bernauer (1.200.000), Mauro Perković u Krakoviju (1.000.000)...

Hajduk iz Splita u protekle dve godine ostvario je zaradu na prodajama Luke Vuškovića u Totenhem (11.000.000), Branimira Mlačića u Udineze (4.500.000), Dominika Prpića u Porto (4.500.000), Emira Sahitija u Hamburg (1.200.000)...

Iz Zvezde u Lajpcig - Andrija Maksimović Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvezdina škola donela 43,3 miliona evra

Rijeka je bolje poslovala, tako što je prodala Marka Pašalića u Orlando za 4.800.000 evra, Franju Ivanovića u Union SG (4.000.000), Nika Galešića u Dinamo (3.000.000), Nediljka Labrovića u Augzburg (2.500.000), Veldina Hodžu u Rubin (2.000.000), Ivana Smolčića u Komo (1.600.000), Marka Pjacu u Dinamo (1.500.000)...



Crvena zvezda drži primat i kada su u pitanju domaći fudbaleri, posebno oni iz sopstvene omladinske škole. U protekle dve godine Marakanu su napustili Ognjen Mimović, Srđan Mijailović, Veljko Milosavljević, Andrija Maksimović, Strahinja Stojković, Luka Ilić i Andrej Đurić. Svi oni zajedno doneli su 43.300.000 evra.