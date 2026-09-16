ZVEZDIN BISER ODABRAO MAKEDONIJU! Ništa od igranja za Srbiju
Pričalo se (i pisalo) prethodnih dana da će Matej Gaštarov izabrati reprezentaciju Srbije ispred Makedonije, ali kako saznaje Meridian sport – od toga nema ništa.
Gaštarov je dobio poziv A reprezentacije Makedonije od strane selektora Goceta Sedlovskog.
Srbija je želela da privoli Gaštarova, čak su bile indicije da bi Veljko Paunović mogao da ga uvrsti na spisak za utakmice u septembru. Nagovestio je to Ranko Stojić, ali momak rođen u Skoplju je insistirao na tome da nastupa za Makedoniju.
Zvezda nije želela da se meša u Matejevu odluku. Svesni su činjenice da je prošao sve mlađe selekcije Makedonije i poštuju to.
Podsetimo, Stefan Gudelj (rođen u Trebinju) je promenio reprezentaciju, te dres Bosne i Hercegovine zamenio Srbijom.
Kurir sport / Meridian sport