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Pričalo se (i pisalo) prethodnih dana da će Matej Gaštarov izabrati reprezentaciju Srbije ispred Makedonije, ali kako saznaje Meridian sport – od toga nema ništa.

Gaštarov je dobio poziv A reprezentacije Makedonije od strane selektora Goceta Sedlovskog.

Srbija je želela da privoli Gaštarova, čak su bile indicije da bi Veljko Paunović mogao da ga uvrsti na spisak za utakmice u septembru. Nagovestio je to Ranko Stojić, ali momak rođen u Skoplju je insistirao na tome da nastupa za Makedoniju.

Matej Gaštarov Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda nije želela da se meša u Matejevu odluku. Svesni su činjenice da je prošao sve mlađe selekcije Makedonije i poštuju to.

Podsetimo, Stefan Gudelj (rođen u Trebinju) je promenio reprezentaciju, te dres Bosne i Hercegovine zamenio Srbijom.

Kurir sport / Meridian sport

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