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Halandov gol, koji je priznat nakon što je VAR presudio u korist Sitija, obezbedio je tom timu od 1:0, uprkos tome što su gosti veći deo derbija na Old Trafordu igrali sa deset igrača posle crvenog kartona Fila Fodena.

Sudijska organizacije je kasnije utvrdila da je VAR odluka bila pogrešna i u javnosti se više govorilo o tome nego o četvrtoj uzastopnoj pobedi Sitija u Premijer ligi.

"Govoriti o jednoj epizodi ili jednom momentu nakon utakmice u kojoj smo 70–75 minuta igrali sa 10 igrača, mislim da je prilično jadno", rekao je Mareska, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Mislim da je partija bila neverovatna i zadovoljan sam igrom", dodao je on.

Halandov gol je prvobitno bio poništen zbog ofsajda, ali je posle VAR provere utvrđeno da je napadač bio u dozvoljenoj poziciji, pa je gol priznat.

1/4 Vidi galeriju Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, ubrzo je postalo očigledno da su sudije napravile grešku jer nisu prepoznale ofsajd poziciju Enca Fernandesa, koji je krenuo na loptu i uticao na igru.

"Poznato je da je napravljena greška i to je sve. Nekada ide u vašu korist, nekada protiv vas. To je fudbal", rekao je Mareska.

Mareska, koji je nasledio Pepa Gvardiolu tokom leta, rekao je da su prethodne VAR odluke išle na štetu Sitija, uključujući i poraz od Junajteda od 2:1 u januaru 2023. godine.

"Pre tri godine kada sam bio ovde (kao Gvardiolin pomoćnik), desila se potpuno ista stvar protiv Junajteda. Taj gol nije bio regularan i niko se nije izvinio. Još čekamo izvinjenje za to", rekao je on.

Siti sutra dočekuje Norič u Liga kupu, a potom u nedelju igra u Premijer ligi protiv Sanderlenda takođe na svom terenu.