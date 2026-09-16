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Beograd se od juče sprema za istorijski sportski spektakl - odlukom UEFA, novi Nacionalni stadion biće domaćin finala Lige Evrope 23. maja 2029. godine. Pored toga što donosi vrhunski evropski fudbal na naše prostore, ovaj događaj otvara vrata navijačima da uđuju u borbi za prestižni trofej direktno sa tribina modernog beogradskog stadiona.

Za većinu ljubitelja fudbala ključno pitanje jeste: koliko će koštati odlazak na utakmicu?

Iako UEFA zvanični cenovnik objavljuje tek nekoliko meseci pred sam meč, analizom prethodnih finala (poput onih u Bilbau, Frankfurtu i Istanbulu) i uzimajući u obzir ekonomsku stopu inflacije, kreirane su vrlo pouzdane procene. Takođe, konslutovali smo ljude iz srpskog fudbala koji se razumeju u ovu tematiku. Ukoliko karte nabavljate regularnim putem preko UEFA - cene će se kretati u rasponu od 40 evra do 265 evra. Određen deo ulaznica biće na raspolaganju ljudima u Srbiji i to je sjajna vest.

Sistem prodaje ulaznica podeljen je u četiri prepoznatljive kategorije, čime se omogućava pristup kako najvatrenijim navijačima, tako i onima koji traže maksimalan komfor - od kategorije 1 do kategorije 4.

1/10 Vidi galeriju KAO SPEJS-ŠATL! Ovako će izgledati nacionalni stadion u Surčinu, čudo arhitekture! LEPOTICA od 52.000 MESTA Foto: Kurir TV, Ministarstvo Finansija

Pored navedenih kategorija, u ponudi će se naći i specijalni paketi gostoprimstva (Hospitality), čije su cene znatno više, ali obične karte ostaju izuzetno pristupačne zahvaljujući "prvo navijači" programu koji garantuje fer cene za najvernije publiku.

Kategorija ulaznice i Projektovana cena (2029)

* Fans First (4) Mesta iza golova reserved uglavnom za najvernije navijače finalista 40-50e

* Kategorija 3 Viši nivoi tribina i uglovi stadiona sa odličnim pregledom 65e - 75e

* Kategorija 2 Srednji nivo, uglovi i širi bočni delovi stadiona 160e-180e

* Kategorija 1 Premium pozicije na glavnoj i naspramnoj centralnoj tribini 240e - 265e